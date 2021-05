Milano, 7 maggio 2021 - Dovrebbe essere una mappa dell'Italia senza zone rosse, ma quasi totalmente in giallo, quella che uscira' dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss e le relative ordinanze del ministro Speranza. Attualmente sono 13 le regioni in zona gialla, più le due province autonome di Trento e Bolzano, 5 quelle in arancione e una in fascia rossa. Vediamo nel dettaglio chi potrebbe cambiare da lunedì 10 maggio.

L'indice nazionale Rt si attesta a 0,89 rispetto allo 0,85 della settimana scorsa e allo 0,82 di due settimane fa. Lo riporta la bozza di monitoraggio relativa al periodo 26 aprile - 2 maggio in fase di valutazione nella Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanita' (Iss). L'incidenza settimanale dei casi è in calo e dovrebbe attestarsi a 127 casi per 100mila abitanti rispetto ai 148 della scorsa settimana. "Si osserva un miglioramento generale del rischio", secondo il report con nessuna Regione a rischio alto, sei a rischio moderato (con la Calabria ad alta probabilita` di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 15 Regioni a rischio basso. Una Regione (Molise) e una Provincia Autonoma (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno.

Ottimista il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: "E' vero che l'Rt ( l'indice di contagio) è in crescita ma l'epidemia non sta ripartendo e anzi, con l'indice sotto 1, tende a decrescere". E fa la sua analisi: "L'età mediana dei nuovi positivi è ancora in calo, ora 41 anni (la scorsa settimana 42), e anche quella dei ricoveri, 65 anni contro i 66 della settimana scorsa. I casi però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni". E l'età media dei deceduti, che fino a giugno del 2020 era di 86 anni, adesso è scesa a 76. Anche la curva della mortalità, seppure molto lentamente, comincia a calare. Buone notizie anche sul fronte del tracciamento dei contatti dei nuovi positivi, necessario per tenere l'epidemia sotto controllo. "Ci sono segnali positivi per la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e aree mediche e sale da 24mila a oltre 27mila il numero dei casi per cui è possibile il tracciamento", ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità. "Con questo nuovo scenario e un numero sempre crescente di vaccinati - ha aggiunto Brusaferro - cambia in meglio anche l'indice di rischio del Paese. Ci stiamo avviando verso un nuovo scenario, dove il numero di persone vaccinate sta crescendo rapidamente. E' chiaro che anche il modello di valutazione del rischio e di allerta deve essere modificato. E' un lavoro promosso dal ministero della Salute, si sta finalizzando questa riflessione, coinvolte anche le Regioni, e nelle prossime giornate arriverà al traguardo".

Attualmente, i territori in fascia gialla sono: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano Le regioni in zona arancione sono Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Solo la Valle d’Aosta è in fascia rossa.

Sembra che non ci saranno grandi cambiamenti. Attesa la conferma in zona gialla per Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Bolzano e Trento. Occhi puntati sulla gialla Campania, che potrebbe passare in zona arancione. Al contrario la Puglia potrebbe diventare gialla, già in bilico tra le due fasce la settimana scorsa. Ci sperano anche Basilicata, Calabria e Sicilia. La Valle d’Aosta probabilmente lascerà la zona rossa e la Sardegna resterà arancione. In questo modo, potrebbe salire ad oltre 53 milioni il numero degli italiani che potranno circolare liberamente senza certificazioni e andare al ristorante a pranzo e cena, al cinema, al teatro o in un museo.

La Valle d'Aosta, unica regione in zona rossa spera nel ritorno in zona arancione a partire da lunedì prossimo. I dati dell'ultima settimana indicano una riduzione del contagio: dal 30 aprile al 6 maggio sono stati registrati 187 nuovi casi positivi su 100.000 abitanti, ben lontano dalla soglia dei 250 che hanno fatto scattare la zona rossa. L'indice Rt è ampiamente sotto l'1, la pressione sugli ospedali si è allentata. Oggi, nessun decesso e 51 nuovi casi positivi che portano il totale dei pazienti affetti da Covid 19 in Valle d' Aosta da inizio epidemia a 11.169. I positivi attuali sono 630, + 20 rispetto a ieri, di cui 27 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 594 in isolamento domiciliare.

La Sardegna dovrebbe rimanere in zona arancione ancora per un’altra settimana. Dalla zona rossa è infatti trascorso troppo poco tempo, non sufficiente per far assestare i dati. Come avrebbe già fatto sapere l’Istituto superiore di sanità alle autorità isolane, al netto delle rimostranze del governo locale la regione non cambierà colore almeno fino al 16 maggio. Ma la regione ci crede ancora e ribadisce la richiesta di tornare in giallo già da lunedì 10 maggio. Le motivazioni sono contenute in una relazione che l'assessorato regionale della Sanità ha trasmesso al ministero, che fotografa il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico. Se i dati fossero confermati, il monitoraggio della settimana di riferimento dal 26 aprile al 2 maggio indicherebbe un indice di contagio Rt di 0,74, in ulteriore discesa rispetto allo 0,81 registrato la settimana precedente. Positivi anche i dati sulla pressione negli ospedali, dove il tasso di occupazione si attesta al 22% sia per le degenze in area medica sia nelle le terapie intensive, indici al di sotto delle soglie d'allerta previste. "Le misure restrittive sono indispensabili quando rispondono a precise necessita' di contenimento del virus", ha detto il governatore Christian Solinas, "diversamente il pericolo e' quello di vedere applicate limitazioni solo in virtu' degli automatismi previsti dalle disposizioni normative". "Riteniamo che la Sardegna presenti i requisiti per la classificazione in un livello di rischio inferiore rispetto a quello attuale", ha ribadito l'assessore alla Sanita',Mario Nieddu. "Una decisione in questo senso ristabilirebbe l'appropriatezza delle misure rispetto all'attuale situazione epidemiologica. Oggi la permanenza in zona arancione non sarebbe in alcun modo giustificata o giustificabile". Sono 164 i nuovi casi di Covid diagnosticati in Sardegna, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unita' di crisi regionale, che segnala anche altri 4 decessi, dato che porta a 1.409 il bilancio totale delle vittime. I casi rilevati dall'inizio dell'emergenza salgono, invece, a 55.438. In totale sono stati eseguiti 1.208.702 tamponi, per un incremento complessivo di 3.455 test rispetto al dato precedente. Sono 311 (-8) le persone ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 40 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.414 e i guariti sono 38.255 (+390), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 9.

La Campania teme una retrocessione verso l’arancione a causa dell’esplosione di diversi piccoli focolai. A destare preoccupazione, oltre all’indice Rt regionale pari a 1,08, è soprattutto l’area a nord di Napoli dove molti centri hanno già superato l’incidenza settimanale di 250 casi ogni 100 mila abitanti. Si tratta di Melito, Sant’Antimo, Caivano e Nola. Non si è fortunatamente verificato alcun incremento dei ricoveri, cosa che potrebbe "salvare" la regione da tornare indietro. Sono 1.382 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 18.779. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 43 decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 22 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 6.591. I nuovi guariti sono 2.177, il totale dei guariti è 308.632. In Campania sono 121 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.406 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

A diventare gialla, invece, potrebbe essere la Puglia, che ultimamente ha registrato una diminuzione dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva e rianimazione, arrivati rispettivamente al 34 ed al 42%. Il suo Rt si trova attualmente allo 0,92%: numeri che fanno ben sperare in una variazione di colore. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ha fatto sapere che oggi sono stati registrati 11.686 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 870 casi positivi: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota e' stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 20 decessi.

La Basilicata spera di passare dall'area arancione a quella gialla, sulla base degli indicatori sanitari sul Covid-19. Nel frattempo scendono da 13 a 8 i Comuni a cui si applicano le misure in area rossa, sulla base del monitoraggio settimanale sull'incidenza dei contagi in ciascun Comune. Entra in questa fascia il Comune di Rotondella in provincia di Matera (a partire da domani e fino al 16 maggio) e restano per un'altra settimana i Comuni di Balvano, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello, Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, Craco e Garaguso in provincia di Matera. Revocata l'area rossa per i territori comunali di Abriola, Atella, Castelmezzano, Filiano e Tolve, in provincia di Potenza, e Montalbano Jonico in provincia di Matera. In Basilicata sono 120 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.366 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 109. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.971 (+10), di cui 5.814 in isolamento domiciliare. Sono 17.688 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 525 quelle decedute. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 157 (-7).

La Calabria potrebbe tornare in zona gialla dopo mesi. Negli ultimi giorni c'è stato un calo della pressione sugli ospedali e nella curva di diffusione. Ad oggi sono stati sottoposti a test 737.084 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 797.509. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 62.304 (+450 rispetto a ieri), quelle negative 674.780.

La Sicilia è in bilico fra la conferma della zona arancione e il passaggio in zona gialla. Dopo cinque giorni in cui era in fase calante ieri è risalita la curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore, sono tornati sopra quota mille i nuovi casi di coronavirus nella regione, dove comunque continua a scendere il numero dei ricoverati. Tra mercoledì e giovedì, secondo il report del ministero della Salute, nell'Isola sono emersi 1.202 positivi grazie a 26.265 tamponi antigenici e molecolari. La provincia con l'incremento piu' consistente e' Catania, con 467 nuovi casi, seguita da Palermo (207) e Caltanissetta (162). Nelle ultime 24 ore, inoltre, si è registrato un boom di guarigioni (1.829), mentre i morti sono stati 24. Il numero complessivo degli attuali contagiati e' di 23.878, 651 meno di ieri. I ricoverati in regime ordinario sono scesi dai 1.121 di ieri ai 1.063 di oggi, mentre quelli in terapia intensiva o sub-intensiva registrano un calo da 152 a 149. Sono però state istituite tre nuove zone rosse: Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello, in provincia di Palermo. Le nuove restrizioni sono state stabilite da una ordinanza del governatore, Nello Musumeci, che proroga, inoltre, la zona rossa in altri undici centri: Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzojuso, Termini Imerese e Cefalu', nel Palermitano; Gela, in provincia di Caltanissetta; Mineo, nel Catanese; Cerami, in provincia di Enna; Fiumedinisi, nel Messinese; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.

Qual è la situazione in Lombardia? "E' confermata la zona gialla, ma naturalmente c'e' un invito a tutta la popolazione perche' siano mantenute tutte le misure di protezione individuale", ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti oggi ai microfoni di Tgr. Nelle ultime 24 ore, con 54.722 tamponi effettuati, sono stati 2.151 i nuovi positivi con il tasso di positività in crescita al 3,9% (ieri 3%). Sono in calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-6) che negli altri reparti (-116). I decessi sono 35. Secondo il governatore Attilio Fontana "resteremo in zona gialla". L'unico timore è che la curva epidemiologica possa subire un'impennata a causa degli assembramenti di domenica scorsa, a Milano, per la festa scudetto dell'Inter. Continua la campagna vaccinale. "Stiamo raggiungendo i 4 milioni di somministrazioni", ha detto la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Abbiamo praticamente completando gli over 80, mancano solo quelli a domicilio, siamo al 96% della categoria degli over 70 e al 55% degli aderenti over 60". E lunedì partono le prenotazioni per i 50-59enni. "Purtroppo non riusciamo a mantenere le 100mila dosi al giorno" si è rammaricato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Al momento ne facciamo 85mila, il target è stato abbassato dal generale Figliuolo, ma la Lombardia è l'unica assieme ad altre due regioni a mantenere e ad aver superato il target del generale Figliuolo". In ogni caso, ha assicurato Letizia Moratti, "se avremo le dosi, somministreremo a tutti i lombardi la prima dose entro luglio". Sul fronte delle forze dell'ordine, in provincia di Mantova sono 17 gli haters denunciati dalla polizia postale, in collaborazione con la Digos, per vilipendio delle istituzioni. Tra i denunciati un'infermiera di Suzzara, un barista di Quistello ma anche insospettabili impiegati e operai. Tutte persone che hanno lasciato commenti offensivi a chiosa di notizie sulle norme anticovid decisi da Governo e Regione e sui controlli da parte delle forze dell'ordine sui profili Facebook di testate locali. Infine, una buona notizia arriva dal Comune di Milano: a partire da lunedì torna a Milano il servizio bonus taxi ed è pronta anche la app 'BuoniviaggioMÌ, sviluppata da Telepass, con cui i tassisti potranno aderire all'iniziativa, che consentirà di utilizzare il servizio di auto pubbliche o noleggio con conducente con una copertura del 50% dell'importo della corsa e fino a massimo 20 euro. Il bonus taxi è destinato a cittadini in difficoltà economiche o motorie.

COPRIFUOCO – Confermato, anche in zona gialla, il coprifuoco dalle 22 alle 5. Ma, secondo el ultime dal Governo, a maggio potrebbe cambiare l'orario in base al numero dei contagi.

SPOSTAMENTI - Gli spostamenti tra regioni in zona gialla tornano a essere liberi, a differenza di quelli tra zone rosse e arancioni. Per questi la mobilità in entrata e in uscita sarà consentita - con autocertificazione - per motivi di lavoro, salute e urgenza. Con una novità: si potrà viaggiare al di fuori delle zone gialle anche per turismo, se muniti di “certificazione verde”, che attesti l’avvenuta guarigione dal coronavirus, l’esito negativo di un tampone, rapido o molecolare, effettuato nelle 48 ore prima di mettersi in viaggio, o la vaccinazione.

VISITE AD AMICI E PARENTI - Nelle zone gialle sarà consentito un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici tra le 5 e le 22 in massimo 4 persone oltre ai minorenni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Visite libere e senza restrizioni a partire dal 16 giugno.

BAR e RISTORANTI - Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena "con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto". Dal primo giugno potranno aprire a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso, con consumo al tavolo dalle 5 alle 18.

SPORT, PISCINE, PALESTRE E SPORT - Dal 26 aprile, nelle zone gialle, sarà consentito lo svolgimento all’aperto di attività sportiva anche di squadra e di contatto, come il calcetto tra amici. Rimane per il momento vietato invece usare gli spogliatoi. A partire dal 15 maggio, sempre in zona gialla, riapriranno le piscine all’aperto e, dal 1° giugno, sarà possibile tornare in palestra

PALAZZETTI E STADI SPORTIVI - A partire da giugno, in zona gialla, si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1000 spettatori all'aperto e 500 al chiuso.

SPETTACOLI E TEATRI - Dal 26 aprile, in zona gialla, tornano gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e altri locali o spazi all’aperto. Con qualche limitazione: dovranno svolgersi esclusivamente con posti a sedere preassegnati, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro tra spettatori non conviventi e tra questi e il personale in servizio. La capienza consentita per questi eventi non potrà superare il 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà in ogni caso essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia certificato verde.