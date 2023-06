Codogno, riapre il centro per l’impiego: il servizio parte con una formula ridotta

Codogno (Lodi), 30 giugno 2023 – Da lunedì 3 luglio sarà attivata la sede di Codogno del Centro Provinciale per l'Impiego. Lo ha annunciato la Provincia di Lodi, rivolgendosi a chi cerca lavoro. Questi spazi si troveranno in via Pietrasanta 3, all’interno di locali messi a disposizione, in comodato d'uso gratuito, dal Comune di Codogno, in base ad una convenzione con la Provincia sottoscritta nel 2020.

Il servizio inizialmente erogherà i servizi essenziali relativi alle iscrizioni ordinarie e alle iscrizioni al collocamento mirato disabili, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 16.15.

L'accesso agli uffici sarà solo su appuntamento, da concordare tramite email, scrivendo [email protected], oppure telefonicamente contattando il numero 0371/442501 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 1 e dalle 14.45 alle 16.15).

A regime, la sede di Codogno del Centro Provinciale per l'Impiego avrà competenza su un ambito territoriale che comprende 26 Comuni (Bertonico, Brembio, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelgerundo, Castelnuovo, Bocca d'Adda, Castiglione d’Adda, Codogno, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova Passerini, Turano Lodigiano), per una popolazione complessiva di circa 79.000 abitanti ed un numero di iscritti disoccupati di circa 5.000 (compresi gli iscritti disabili).

Il piano di potenziamento del Centro Provinciale per l'Impiego prevede inoltre l'apertura di uno sportello informativo a Sant'Angelo Lodigiano, di cui sono in corso le ultime fasi di allestimento, che potrà essere attivato nei prossimi mesi compatibilmente con la disponibilità di personale.