Codogno, blitz nella fabbrica abbandonata: 5 senzatetto dormivano lì abusivamente

Codogno (Lodi) – Andirivieni sospetto nella ex fabbrica, scoperti i giacigli di cinque senzatetto. Sono due donne e tre uomini romeni, di etnia rom, le persone scoperte alloggiare abusivamente a Codogno, nei locali di una ex fabbrica dell'ex area industriale di via Mochi.

La struttura è infatti diventata rifugio improvvisato per senzatetto che, come rilevato dalle forze dell'ordine, occasionalmente trovano riparo nei suoi locali fatiscenti. Da qui gli assidui controlli delle forze dell'ordine, di concerto con l'amministrazione comunale di Francesco Passerini.

L'ultimo blitz è seguito, come pronta risposta alle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato un nuovo andirivieni di soggetti. Persone che entravano ed uscivano dal fabbricato in disuso. Quindi i militari della stazione carabinieri di Codogno e gi agenti della Polizia Locale sono entrati nella ex fabbrica, hanno documentato lo stato dei luoghi e identificato cinque persone, 3 uomini e 2 donne, romeni rom, che avevano creato giacigli di fortuna all'interno dell'ex fabbrica.

Tutti loro sono stati accompagnati in caserma per approfondimenti investigativi. Non c'erano minorenni.