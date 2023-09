Cava Manara, difende alcune ragazzine da un uomo: una donna di 44 anni presa a pugni in faccia

Cava Manara, 4 settembre 2023 – Di fronte a diversi uomini che non si sono forse neppure accorti di quanto stava accadendo, è dovuta intervenire lei, una donna di 44 anni. Ha difeso un gruppo di ragazzine spaventate da una persona che le stava inseguendo spingendole e insultandole. Per tutta risposta ha rimediato un pugno in pieno volto.

È accaduto ieri sera poco dopo le 22,30 in piazza Vittorio Emanuele II dove si stava svolgendo Settembre in festa, la sagra di Cava Manara. Quando la donna ha visto che cosa stava accadendo alle ragazzine, è intervenuta e ha detto all’uomo di lasciarle stare. Dopo un paio di frasi, però, le è arrivato un pugno in faccia ed è caduta a terra sanguinante.

Fortunatamente in soccorso della donna sono arrivati gli agenti della polizia locale e gli operatori della protezione civile che stavano effettuando il servizio d’ordine in occasione della sagra. Così l’uomo è stato identificato e trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. L’aggressore è una persona con disturbi psichici che già in passato ha aggredito delle persone e ha bisogno di essere curato. Al momento nei suoi confronti non c’è ancora una denuncia in stato di libertà.

La donna, invece, portata al San Matteo da un’ambulanza della Croce Verde, è stata giudicata guaribile in 10 giorni, ma non lamenta particolari dolori. “Sto bene” ha detto.