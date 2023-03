Freezer, ventilatori, sacchi di nylon: quando i figli nascondono il cadavere dei genitori

I Ris nella villetta di Paderno Dugnano dov'è stato trovato il cadavere della 90enne

Il caso della donna di Paderno Dugnano (Milano) che ha nascosto il cadavere della madre in una cassapanca per continuare ad incassare la pensione ha numerosi precedenti nella cronaca italiana e anche una trasposizione cinematografica recente, “Metti la nonna in freezer” (2018) con Fabio De Luigi e Miriam Leone, che trasforma in commedia episodi di cronaca tragici, che spesso svelano realtà di emarginazione sociale e grave disagio psicologico.

Coperte e ventilatori

Una settimana fa, a Otranto (Lecce), il corpo in avanzato stato di scheletrizzazione di un 84enne è stato trovato nella sua abitazione. Era su una brandina, avvolto in alcune coperte e vicino c’erano dei ventilatori accesi. Il figlio, un 56enne, è indagato per occultamento di cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che possa avere nascosto la morte del padre per circa 10 mesi per continuare così a riscuotere la sua pensione, che risulta incassata.

Durante l’interrogatorio, l’uomo ha spiegato che aver incassato la pensione del genitore perché aveva la sua delega e che il cadavere trovato dagli inquirenti non è di suo padre, che invece si trova in Svizzera. Spiegazioni che, per ora, non hanno trovato riscontri.

La veglia e il nascondiglio

A novembre dell’anno scorso i carabinieri hanno trovato nel congelatore di una villetta di Ceglie Messapica (Brindisi) il cadavere di un’anziana 82enne. Interrogato, il figlio ha confessato di essere stato lui a mettere il corpo senza vita della madre nel freezer: quando si è accorto della morte della donna – ha raccontato l’uomo – ha vegliato il corpo per un giorno poi, “per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto”, avrebbe deciso di nascondere il cadavere. È stato denunciato per occultamento di cadavere.

Nel congelatore da tre anni

Altro caso simile risale al 2007 ad Aosta. Un cadavere mummificato, la cui morte risaliva a ben tre anni prima, è stato trovato nel freezer di un garage. Il corpo era avvolto in un telo di nylon e indossava il pigiama.

È stato il nipote del morto a fare la macabra scoperta per caso, mentre stava sistemando il garage della casa del padre. Dalle indagini è emerso che l’anziano era morto per cause naturali e che il figlio, 67enne, non ne aveva denunciato il decesso e aveva occultato il cadavere per continuare a riscuotere la pensione che l’anziano percepiva.