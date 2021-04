Il Papa, nel suo messaggio di Pasqua, ha dato ampio spazio alla questione vaccini. Nel messaggio pasquale trasmesso in mondovisione dalla Basilica di San Pietro, Francesco ha un forte monito-denuncia esortando la comunità internazionale a superare i ritardi nella distribuzione.

"Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. Ciò - dice Francesco - è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta". Da qui il pressante appello alla Comunità internazionale: "Nello spirito di un 'internazionalismo dei vaccini', esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i Paesi più poveri".

E sempre in tema di vaccini, il governo degli Stati Uniti ha ordinato ad AstraZeneca di interrompere la produzione del vaccino contro il coronavirus nello stabilimento di Baltimora dove il mese scorso erano state prodotte dosi del siero di Johnson & Johnson che non hanno superato i controlli della qualità.

Sonio 18.025 i nuovi casi di coronavairus registrati oggi in Italia, 326 i decessi che portano il totale delle vittime a 111.030 da inizio pandemia. I tamponi eseguiti sono stati 250.933, l'indice di positività sale dunque al 7,1%. Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in Rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 195 (ieri 234). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.432 persone, in calo di 57 unità rispetto a ieri. Sono 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180).

Con 41.537 tamponi effettuati sono 3.003 i casi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 7,2% (ieri 7,1%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 864) mentre diminuiscono negli altri reparti (-38, 6.622). Sono 74 i decessi, per un totale di 31.130 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, 751 contagi sono stati segnalati nella città metropolitana di Milano, 655 a Brescia, 295 a Monza e Brianza, 278 a Bergamo, 188 a Como, 162 a Varese, 144 a Mantova, 139 a Cremona, 111 a Lecco e a Pavia, 66 Sondrio e 45 a Lodi.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo 438 nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 99 anni - 191 a L'Aquila, 88 a Chieti, 53 a Pescara, 96 a Teramo, 10 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 4.999 tamponi molecolari e 986 test antigenici, 3 deceduti, 53.697 guariti (+6), 10.728 attualmente positivi (+429), 585 ricoverati in area medica (+12), 69 ricoverati in terapia intensiva (-2), 10.074 in isolamento domiciliare (+419).

Alto Adige

In Alto Adige sono 81 i nuovi casi di Covid-19 emersi su 4.206 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi registrati ieri sono stati 3 per un totale di 1.138 vittime dall'11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 48 su 674 tamponi molecolari esaminati e 33 su 3.532 tamponi antigenici effettuati. Su 205.835 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.877 sono risultate positive mentre 24.622 quelle al test antigenico. Sono sempre in diminuzione i ricoveri: 76 sono i pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri, 21 quelli in terapia intensiva, 61 quelli in strutture private convenzionate e 73 quelli in isolamento nelle strutture appositamente allestite per l'emergenza.

Basilicata

Sale a 438 il numero di decessi in Basilicata a causa del Covid-19. Ieri, registrati altri due decessi e 122 nuovi contagi a fronte di 1.248 tamponi molecolari processati ieri. E' quanto si legge nel quotidiano aggiornamento della task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 81 guarigioni di residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.773, di cui 4.588 in isolamento domiciliare. Sono poi 14.293 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane scendono a 185, di cui 12 in terapia intensiva.

Calabria

In Calabria sono 511 i nuovi casi di Covid-19 su 3.069 eseguiti, per un totale di tamponi eseguiti pari a 682.074. Sono poi 10 i decessi e 74 i guariti. Le persone risultate positive al coronavirus sono in totale 48.904 dall'inizio della pandemia.

Campania

Sono 1.908 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici, su 17.228 tamponi. I tamponi antigenici sono 1.022. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 7, e il totale deceduti dall'inizio della pandemia sono 5.516. I guariti sono 1.019, e il totale passa a 247.346. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 153; dei 3.160 posti letto di degenza, ne sono occupati 1.509.

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 274 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,82%. Sono inoltre 2.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 69 casi (3,29%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono due pregressi relativi allo scorso mese di marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 582.

Lazio

Nel Lazio su oltre 15mila tamponi (-655) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.523 casi positivi (-108), 26 i decessi (-1) e +802 i guariti. Diminuiscono dunque i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700.

Liguria

La Liguria registra 412 nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 4.338 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.662 tamponi antigenici rapidi. La maggior parte sono nella provincia di Genova dove ci sono 174 casi. Gli altri sono a Imperia (88), Savona (49), Golfo Tigullio (37) e La Spezia (63). Un positivo è un residente fuori regione. Nella regione ci sono 26 pazienti in più negli ospedali, per un totale di 756, di cui 76 in terapia intensiva. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare (-81), che sono oggi 6801. I guariti sono 363 per un totale di 79.331, i morti sono 6, per un totale di 3.904.

Marche

Sono 323 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Nello stesso lasso di tempo, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, «sono stati testati 3.680 tamponi: 1.849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso Antigenico) e 1.831 nel percorso guariti (con un rapporto

positivi/testati pari al 17,5%)». Dei 323, 11 sono in provincia di Pesaro Urbino, 87 in quella di Ancona, 63 in quella di Macerata, 30 in quella di Ascoli Piceno, 13 in provincia di Fermo e 19 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (56), contatti in setting domestico (78), contatti stretti di casi positivi (89), contatti in setting lavorativo (21), contatti in ambiente di vita/socialità (3) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 75 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Su 484 test del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 21 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Molise

Piemonte

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.425 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 74 dopo test antigenico), pari al 10% dei 13.545 tamponi eseguiti, di cui 7.713 antigenici. Dei 1.425 nuovi casi, gli asintomatici sono 550 (38,6%). I casi sono così ripartiti: 199 screening, 813 contatti di caso, 413 con indagine in corso; per ambito: 18 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 79 scolastico, 1.328 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 321.386 così suddivisi su base provinciale: 26.058 Alessandria, 15.445 Asti, 9.938 Biella, 45.577 Cuneo, 24.923 Novara, 171.821 Torino, 12.160 Vercelli, 11.669 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.390 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.405 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 370 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.837 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.748. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.850.320 (+13.545 rispetto a ieri), di cui 1.378.446 risultati negativi. Sono invece 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.450 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.480 Alessandria, 645 Asti, 398 Biella, 1.259 Cuneo, 856 Novara, 4.907 Torino, 475 Vercelli, 341 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 10.218 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test, 145.113 sono i pazienti guariti e 51.171 sono i casi attualmente positivi.

Sardegna

Sono 46.978 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 323 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.028.036 tamponi, per un incremento complessivo di 4.247 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.242 in tutto). Sono invece 257 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2), mentre sono 41 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.258. I guariti sono complessivamente 30.168 (+55), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 46.978 casi positivi complessivamente accertati, 11.874 (+100) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.221 (+13) nel Sud Sardegna, 3.984 (+32) a Oristano, 9,280 (+81) a Nuoro, 14.619 (+97) a Sassari.

Sicilia

Toscana

In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,7% e' risultato positivo. Sono invece 8.721 le persone sottoposte a test oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,6% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.888 (7 in piu' rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 26 nuovi decessi: 12 uomini e 14 donne con un'età media di 80 anni. I dati sono aggiornati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale

Trentino

Umbria

Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: oggi sono 4.541 (86 in meno di ieri), secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 4 aprile. I nuovi contagi accertati sono 152, i guariti 233 e cinque le vittime accertate nell'ultimo giorno. In calo anche il numero dei ricoverati: sono 352 (18 in meno di ieri), di cui 50 (tre in meno) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.153 tamponi molecolari e 3.050 test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 2,9 per cento e del 7,05 per i soli molecolari.

Valle d'Aosta

Sono 61 i nuovi casi di Covid-19 in Val d'Aosta e il totale in regione sale a 9.648, dei quali 1.106 ancora positivi. In totale sono stati sono stati eseguiti 705 tamponi nelle ultime 24 ore, e dall'inizio della pandemia il totale sale a 98.886. Il numero dei decessi in totale è di 428 persone. In terapia intensiva al momento ci sono 13 ricoverati, mentre sono 1.041 quelli in isolamento domiciliare e altri 52 in sono in degenza ordinaria.

Veneto

Sono 130.267.898 i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo da inizio pandemia. Lo rivela il sito della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni segnalate nelle ultime 24 ore sono state 538.400, i decessi 9.446. Le vittime del Covid nel mondo sono state 2.838.306. In totale 73.779.703 persone sono guarite dalla malattia. Il paese più colpito in termini assoluti sono gli Stati Uniti, con 30.609.691 casi e 554.103 decessi, seguiti dal Brasile, 12.910.082 casi e 328.206 morti..on 384 nuove vittime nelle ultime 24 ore, la Russia ha superato oggi la soglia dei 100.000 decessi correlati al Covid dall'inizio della pandemia nel Paese. I contagi da ieri sono stati invece 9.021, in lieve aumento rispetto al giorno precedente (8.792), per un bilancio totale di 4.572.077 casi di coronavirus.

Con 31.244.639 casi gli Stati Uniti restano al primo posto seguiti, con notevole distacco da Brasile e India, rispettivamente con 12.842.717 e 12.303.131 infezioni. Paesi, però, che attraversano momenti diversi: nelle ultime 24 ore Washington ha registrato 79.029 contagi, meno di Nuova Delhi, con 81.466, e soprattutto molto meno di quelli pubblicati dal governo di Bolsonaro (91.097). Appena fuori dal podio c'e' la Francia che e' alle prese con una nuova ondata di contagi e il necessario ricorso a un nuovo lockdown per le festività pasquali. Parigi registra, nel complesso 4.695.082 casi di Covid, ma l'ultimo bollettino giornaliero testimonia il superamento della soglia dei 50mila positivi in 24 ore.

In Lombardia, da venerdì scorso, le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per i cittadini che hanno dai 75 ai 79 anni si effettuano sul portale di Poste Italiane. Il nuovo sistema, che si basa sul sito di Regione Lombardia con il sistema diretto da Poste Italiane e non più da Aria, sta dando risultati positivi. Prenotare il proprio turno di vaccinazione è facile e veloce.



Quando ti vaccinerai? Scoprilo