Milano, 17 agosto 2021 - Il coronavirus non va in vacanza neppure ad agosto. Anzi, c'è molta preoccupazione per la spinta sui contagi causata da feste abusive e rave party in diverse zone turistiche. Centinaia le violazioni contestate per la mancata attuazione delle misure anti-Covid. Alcune regioni tornano a rischio zona gialla, in particolare in Sicilia e Sardegna: confermato il tasso di ricoveri in intensiva più alto del Paese. Dai dati dell'Agenzia per i servizi sanitari Agenas, aggiornati alle 19.26 del 16 agosto, la Sardegna supera la soglia massima di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid, fissata al 10%, attestandosi all'11%, dopo l'aumento di un punto percentuale registrato ieri. La saturazione dei reparti non dipende solo dal numero assoluto di ricoverati, ma anche dalla capacità di accoglienza, dunque su un numero relativamente basso di posti letto in terapia intensiva, come quello di cui dispone la Sardegna, è bastato un nuovo ingresso per far superare la soglia (in totale i pazienti in intensiva, a ieri, erano 22 in totale). Per quanto riguarda le altre regioni, subito dopo la Sardegna si attesta la Sicilia con un 9%, dato stabile da 4 giorni. A seguire il Lazio stabile al 7%, la Toscana al 6%, Liguria e Puglia al 5%. Un possibile cambio di colore delle regioni con i numeri più alti potrebbe avvenire da lunedì 23 agosto, ma tutto dipenderà dai dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, venerdì 13. Intanto, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino odierno che arriverà entro le 18.

Zona gialla, le regioni a rischio dopo Ferragosto

Covid, bollettino 16 agosto Lombardia e Italia

Ieri in Italia, sono stati 3.674 (nelle 24 ore precedenti erano stati 7.188) i nuovi positivi per 74.021 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è stato del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% del giorno prima. Complessivamente, da inizio epidemia, i contagiati sono 4.444.338. Sono saliti i decessi, dai 19 di domenica ai 24 di ieri, per un totale di 128.456 da inizio pandemia. I nuovi dimessi/guariti sono stati 3.477 per un totale di 4.187.186 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono 128.696, con un incremento di 168 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione ospedali, numeri in aumento nelle terapie intensive (+20) e negli altri reparti (+172). La Sicilia è ancora maglia nera per contagi. Sono complessivamente 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 18.733. Qui pubblicheremo i dati e il pdf con tutte le regioni appena sarà disponibile.

Lunedì sono stati 138 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 5.960 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 2,3%. Sono morte 3 persone, per un totale di 33.860 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 311 persone, 3 più di domenica; mentre è calato di 2 il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 40. Per quanto riguarda le province, la più copita è rimasta sempre Milano con +43 di cui 12 nella città capoluogo, seguita da Varese +38. Poi, Mantova +10; Monza e Brianza +9; Lecco +8; Pavia +6; Bergamo +4; Como +3; Brescia: +2; Cremona e Lodi +1 e Sondrio 0. Qui pubblicheremo i dati e la tabella delle province della Lombardia appena sarà disponibile.

TOSCANA - I nuovi casi Covid registrati in Toscana, nelle 24 ore sono stati 396 su 11.226 test di cui 6.312 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,53% (9,0% sulle prime diagnosi). Cinque i decessi. In Toscana sono ora 262.899 i casi totali di positività al Coronavirus, (+0,2% sul giorno precedente). Stesso incremento percentuale dei guariti che sono stati 505 in un giorno a tampone negativo (+0,2%) e raggiungono il totale di 243.667 unità. Gli attualmente positivi sono oggi in lieve calo a 12.274 totali (-0,9%) su ieri. Tra loro i ricoverati sono 347 (+13 persone su ieri, +3,9%) di cui 38 in terapia intensiva (una persona in più). Altre 11.927 persone positive sono in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere" o senza sintomi (-127 su ieri, -1,1%). Ci sono inoltre 12.038 (-263 su ieri, -2,1%) persone, anch'esse isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl e di altre autorità pubbliche per contatti con persone contagiate. Il totale delle vittime sale a 6.958 unità.

UMBRIA - Balzo avanti dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 49, 11 in più rispetto a lunedì, quattro dei quali, erano due, nelle terapie intensive. Emerge dai dati della Regione al 17 agosto. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 135 nuovi positivi e 92 guariti, mentre restano 1.426 i morti per il virus. Gli attualmente positivi diventano quindi 2.214, 43 in più di lunedì. I tamponi analizzati sono stati 2.721 e 4.656 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,8 per cento (uno per cento lunedì e 1,9 lo stesso giorno della scorsa settimana).

VENETO - Continuano ad aumentare di giorno in giorno i ricoveri in Veneto per Covid. Ma di queste persone, tre su quattro "potevano non essere in ospedale" se si fossero vaccinate. A ribadirlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, durante il punto stampa di questa mattina a Palazzo Balbi, dopo la riunione di Giunta. In Veneto nelle ultime 24 ore si contano 422 positivi su 42.626 tamponi, con un'incidenza dello 0,99%. I ricoverati invece sono 244, cioè 23 in più da ieri. "Non è una passeggiata", commenta Zaia. Di questi, 206 sono in area non critica e 38 in terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri).

ABRUZZO - Sono 99 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77649. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2519 (si tratta di un 96enne della provincia dell'Aquila).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73103 dimessi/guariti (+77 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2027* (+21 rispetto a ieri).(nel totale sono ricompresi anche 357 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Sessant'uno pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1960 (+20 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2012 tamponi molecolari (1296316 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4022 test antigenici (640189).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.64 per cento.

ALTO ADIGE - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell' Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 55 nuovi casi di positività al Covid-19. Di questi, 22 sono stati rilevati sulla base di 776 tamponi pcr (251 dei quali nuovi test) e 33 sulla base di 6.261 test antigenici. Mentre non vengono segnalati nuovi decessi, resta stabile il numero dei ricoveri che sono 18, di cui uno in terapia intensiva. Altri due pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.377 (28 in più rispetto ad ieri), mentre i guariti totali sono 74.308 (41 in più).

BASILICATA - C'è un nuovo decesso in Basilicata per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala nella giornata di ieri 55 nuovi contagi ( 45 sono residenti in regione) a fronte di 734 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata sono state registrate 23 guarigioni di cui 22 residenti in Basilicata. Sempre ieri sono state effettuate 3.575 vaccinazioni. Attualmente sono 379.791 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (68,6 per cento) e 297.291 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (53,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 677.082 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell'1,56%. Sono inoltre 2.820 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,60%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, a cui si aggiunge uno pregresso; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre calano a 26 i pazienti in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.795. I totalmente guariti sono 104.562, i clinicamente guariti 116 mentre le persone in isolamento sono 899. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.405 persone (dato riaggiornato e ridotto di due unità a seguito di un test antigenico non confermato e di un test positivo rimosso).

VALLE D'AOSTA - Sono 22 i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d' Aosta. 716 i tamponi efettuati, per un tasso di positivita' pari al 3,07%. Nessun nuovo decesso. E' quanto si legge nel bollettino regionale. Quattro complessivamente le persone ricoverate, nessuno in terapia intensiva mentre le persone in isolamento sono 141.