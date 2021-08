Milano, 16 agosto 2021 - Nuova settimana in zona bianca per l'Italia. Anche le regioni che correvano il rischio di tornare in zona gialla hanno resistito, ma potrebbe non essere lo stesso da lunedì prossimo, 23 agosto. Tutto dipenderà dai dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, venerdì 13 agosto. In bilico soprattutto Sicilia e Sardegna che, stando ai i numeri dell'Agenas, aggiornati a ieri, registrano ancora il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, anche se se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%. Sul limitare quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri. Le due regione hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l'8%.In rialzo la Toscana a 6% (+1%). Intanto, gli occhi sono tutti puntati sul bollettino odierno, che arriverà entro le 18.

Zona gialla, le regioni a rischio dopo Ferragosto

Covid, bollettino 15 agosto Lombardia e Italia

Domenica, giorno di Ferragosto, sono stati 5.664 i positivi ai test Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 7.188. Sono state 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri. Sono stati 160.870 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. sabato erano stati 254.006. Il tasso di positività è salito al 3,5%, rispetto al 2,8% di sabato. Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto al giorno prima nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (sabato erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 sabato), con un incremento di 61 unità rispetto al giorno prima. Le persone attualmente positive sono 128.528 (ieri 126.466), quelle in isolamento domiciliare 124.982 (ieri 122.993). I dimessi guariti sono finora 4.183.709. La regione con più contagi giornalieri è stata ancora una volta la Sicilia (946 casi), seguita dalla Toscana (725) e Veneto (509).

Ieri in Lombardia sono stati 333 i contagi accertati, a fronte però di un numero drasticamente più basso di tamponi processati (9.766). Sono cresciute le terapie intensive, che hanno raggiunto quota 42 ricoveri (+7), 308 i ricoverati con sintomi (in calo rispetto ai 317 di ieri). Un solo decesso. A Milano sono 92 i nuovi casi, 63 a Varese, 28 a Bergamo, 49 a Brescia, 24 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Monza, 13 a Lodi, 12 a Como, 11 a Pavia, 3 a Lecco e nessuno a Sondrio.

MARCHE - Altri 69 casi di Covid-19 nelle Marche, lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno non si è registrati nuovi contagi, a Pesaro-Urbino 47, a Macerata sette, ad Ancona 14, a Fermo zero e fuori regione tre. In totale sono stati processati 747 tamponi: nel percorso diagnostico screening 356, antigenico screening -compresi test ripetuti sulla stessa persona e percorso guariti- 64 (due positivi), tamponi percorso guariti 391. Il tasso di positività è del 19,4%. Non si sono registrati nuovi decessi che da inizio pandemia restano 3.043 (1.708 uomini e 1.333 donne) con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. In terapia intensiva ci sono sette ricoverati (+1 rispetto a ieri, in semi-intensiva sono due (-3 su ieri), in non intensiva sono 36 (+2 su ieri); in totale i ricoveri restano 45 (i pazienti in Pronto soccorso sono stati scorporati non essendo ricoverati), e c'è anche un dimesso in più rispetto a ieri (102.050 dimessi/guariti da inizio pandemia).

TOSCANA - In Toscana, sono 262.503 i casi di positivita' al Coronavirus, 527 in piu' rispetto a ieri (517 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 243.162 (92,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.901 tamponi molecolari e 986 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9% e' risultato positivo. Sono invece 2.673 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,7% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.388, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 334 (14 in piu' rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (4 in piu'). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'eta' media di 76,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

VENETO - Sono 291 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.092. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. L'incidenza su 10.714 tamponi effettuati ieri è del 2,72%. Non vi sono decessi, e il totale è fermo a 11.654 vittime. Gli attuali malati in isolamento sono 13.416 (+86). Negli ospedali sono ricoverati 221 pazienti (+13), di cui 186 in area non critica (+11) e 35 (+2) in terapia intensiva.

UMBRIA - Salgono a 38, tre in più, i ricoverati Covid in Umbria, due dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione, aggiornato con i numeri della Protezione civile. Nell'ultimo giorno sono emersi 11 nuovi positivi e 45 guariti mentre rimane immutato il numero delle vittime. Scendono quindi ancora, per il terzo giorno, gli attualmente positivi, ora 2.171, 34 in meno di domenica. Sono stati analizzati 445 tamponi e 641 test antigenici, con un tasso di positività dell'uno per cento (era il 2% lo stesso giorno della scorsa settimana).

ABRUZZO - Sono 15 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.550. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.518. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.026 dimessi/guariti (+41 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2006 (-26 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale

alla Sanità. 61 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1940 (-31 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 876 tamponi molecolari (1294304 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 638 test antigenici (636167). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.99 per cento. Del totale dei casi positivi, 19600 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+12 rispetto a ieri), 19973 in provincia di Chieti (+1), 18966 in provincia di Pescara (+1), 18269 in provincia di Teramo (+8), 622 fuori regione (-2) e 120 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

ALTO ADIGE - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 17, mentre uno è in terapia intensiva. Altre due persone, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes mentre altre 1.349 sono in quarantena o isolamento domiciliare. I laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 197 tamponi molecolari pcr e registrato 2 nuovi casi positivi. Sono inoltre 11 i test antigenici positivi (su 970 eseguiti). Inoltre, fino al 15 agosto, in Alto Adige sono stati eseguiti 820.398 test nasali, 970 risultati positivi, di cui 424 confermati, 352 negativi, 194 in attesa del risultato e non confermati con altro test entro 3 giorni.

BASILICATA - Ci sono due nuovi casi positivi di Covid - 19 in Basilicata. Sono emersi nella giornata di Ferragosto, quando sono stati processati 53 tamponi molecolari. Nella stessa giornata sono state registrate 8 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 2.706 vaccinazioni. Attualmente sono 378.219 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (68,4 per cento) e 295.288 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (53,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 673.507 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

CALABRIA - In Calabria sono stati eseguiti 1.162 tamponi nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Covid sono state 95, dieci non residenti in Calabria. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore, mentre sono 155 i

guariti. Gli attualmente positivi sono 3.413, 61 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 206, sette più di ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 740 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,81%. Sono inoltre 406 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 10 casi (2,46%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva e 30 i pazienti in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.792. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.328 persone.

LAZIO - Oggi nel Lazio si registrano 419 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi positivi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. 0 decessi compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

PUGLIA - Sono 103 i nuovi casi positivi registrati oggi in Puglia. Non e' stato registrato nessun decesso. Attualmente sono 4.235 le persone positive, 136 sono ricoverate, 23 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 259.785 a fronte di 3.085.424 test eseguiti, 248.7868 sono le persone guarite e 6.682 quelle decedute.

VALLE D'AOSTA - Ventidue nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Valle d' Aosta. Nessun ricoverato in terapia intensiva, 4 all'Ospedale Parini e 121 in isolamento domiciliare.