Milano, 12 settembre 2021 - L'Italia resiste in zona bianca - Sicilia a parte che resta gialla - grazie al calo dell'indice Rt e dell'incidenza. I dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute di venerdì non hanno segnalato situazioni di ulteriore peggioramento per la Sicilia che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non è passata quindi in zona arancione. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche alcune altre regioni come la Sardegna e la Calabria che insieme alle altre restano nella fascia di colore con meno restrizioni. Il direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, ha spiegato: "Questa settimana tende a diminuire l'incidenza e si fissa a 64 casi per 100mila abitanti. Tende a diminuire anche l'indice Rt che rimane sotto l'unità a 0,92. È invece in leggero aumento il tasso di occupazione dei posti sia in area medica sia in terapia intensiva, rispettivamente al 7,4 e 5,9% ma alcune regioni sono al limite della soglia critica".

Intanto, domani, lunedì 13 settembre, inizia un nuovo anno scolastico: torneranno sui banchi i ragazzi di dieci regioni italiane, mentre hanno già finito la prima settimana di rientro gli alunni della provincia di Bolzano. Le ultime scuole a riaprire saranno, il 20, quelle di Puglia e Calabria. La grande novità di settembre è l’obbligo del Green pass per tutto il personale scolastico, esteso anche a chiunque entri negli istituti, genitori e accompagnatori compresi. Ma il Governo è pronto ad estenderlo anche per altre categorie. Non solo, sta diventando sempre più concreta l'ipotesi dell'obbligo vaccinale: sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino, a 20 giorni dalla fine di settembre, scadenza per l'obiettivo 80% immunizzati. Nel frattempo, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino Covid odierno, che arriverà entro le 18.

Green Pass, al via il nuovo decreto: cosa cambia. E le prossime tappe

Sabato sono stati 5.193 i nuovi casi di Covid, in calo rispetto ai 5.621 del giorno prima; è aumentato sensibilmente il numero dei tamponi effettuati (333.741 a fronte dei 286.028 di ieri) per cui il tasso di positivita' è sceso a 1,55% (sabato era 1,96%). I decessi sono stati 57 (ieri 62), per un totale di 129.885 da inizio pandemia. I ricoveri ordinari sono stati 4.117, in calo di 47 unita' rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 547 (-1) con 40 ingressi del giorno (sabato erano stati 37). La regione con piu' casi è ancora la Sicilia con 770 contagi, seguita da Lombardia e Veneto (+596 per entrambe), Emilia Romagna (+499) e Campania (+440). I casi totali sono saliti così a 4.601.749. I guariti sono stati 5.997 (sabato 6.984) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.344.238. Il numero delle persone attualmente positive è calato per il settimo giorno di fila, 863 in meno (sabato-1.429) e sono 127.626 in tutto, di cui 122.962 in isolamento domiciliare. Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno e il pdf con la tabella.

Sabato, in Lombardia si sono registrati 596 casi di covid e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono saliti a 33.950. I tamponi processati sono stati 59.160, con un indice di positivita' dell'1%. I pazienti covid in terapia intensiva sono rimasti invariati a 59, mentre i ricoverati sono saliti a 402 (+11). Gli attualmente positivi sono cresciuti a 11.387 (+142), mentre i dimessi/guariti sono stati 830.524. Nelle province lombarde si sono regsitrati: a Milano 179 contagi, Brescia: 95, Varese: 64, Monza e Brianza: 37, Como: 24, Bergamo: 43, Pavia: 51, Mantova: 20, Cremona: 20, Lecco: 21, Lodi: 7, Sondrio: 3.

EMILIA ROMAGNA - Sono in calo i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna e, per la prima volta da molti giorni, non si registrano nuovi decessi. In compenso tornano a salire leggermente le persone ricoverate. I nuovi casi sono infatti 453, individuati sulla base di 24.764 tamponi, fra molecolari e antigenici. Poco meno della metà, 202, sono asintomatici, trovati soprattutto grazie al contact tracing. L'età media dei nuovi positivi si aggira sui 40 anni. Mentre diminuiscono i casi attivi (sono circa 15mila, il 97% in isolamento domiciliare) salgono i ricoveri: in terapia intensiva ci sono infatti 45 pazienti, due in più di ieri e 398 (+8) negli altri reparti Covid.

MARCHE - Nelle Marche, oggi, sono stati individuati 130 nuovo casi di Covid-19, il 4,4% rispetto ai 2.979 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato identico, con 124 casi su 2.794 tamponi); per il terzo giorno consecutivo e' in discesa il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 62,80 (ieri era a 63,40). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 112.335. Sono 83 i pazienti Covid-19 assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 1 piu' di ieri, e 14 nei pronto soccorso (+3), in attesa di un posto nei reparti Covid-19. Nelle terapie intensive ci sono 24 pazienti. Nei reparti non intensivi sono in 35 (-4). Nelle

Marche ci sono anche 3.244 persone in isolamento domiciliare (+3), mentre sono diventati complessivamente 105.952 i dimessi-guariti (+126). Nelle ultime 24 ore ci sono state due vittime correlate al Covid-19: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica e' di 3.056 morti, 1.716 uomini e 1.340 donne.

TOSCANA - Sono 431 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 17.607 test di cui 8.631 tamponi molecolari e 8.976 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,45% (7,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei contagi è sostanzialmente invariato (erano 429) a fronte di un numero inferiore di test (erano 19.924) mentre il tasso di positività è di poco aumentato (era 2,15%).

UMBRIA - Cinque ricoverati in meno negli ospedali dell' Umbria, 53, secondo i dati aggiornati sul sito della Regione, sette nelle terapie intensive (dato stabile). Ci sono però altri due morti per il virus, 1.438 dall'inizio della pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 86 nuovi casi e 142 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.445, 58 in meno di sabato. Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 6.418 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dell'uno per cento (1,14 sabato).

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 82 i nuovi casi di Covid-19 su 5.660 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno non registra nuove vittime per un totale di 1.188 dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile

al coronavirus in provincia di Bolzano. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 22 (3 in meno rispetto a ieri) mentre restano 7 quelli in terapia intensiva. Su 237.041 persone sottoposte a tampone molecolare, 50.238 sono risultate positive. Le persone testate positive ad un test antigenico sono 27.560. I guariti totali sono 75.599 mentre salgono le persone in quarantena che sono 1.977.

BASILICATA - In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 623 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 46 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 67 guarigioni. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 52 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui 4 in terapia intensiva.

CALABRIA - Flettono ancora i nuovi contagi in Calabria, 229 (ieri erano 278) ma c'è un ricovero in più in terapia intensiva (18). Lievissima flessione del tasso di positività che è pari al 7,06% con 3.244 tamponi: nelle 24 ore precedenti era al 7,12%. Due i decessi, a Cosenza e Reggio, che portano il totale delle vittime a 1.353. Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -2 (159). Sono 208 i guariti ( 74.472) e 19 in più gli attualmente positivi (5.087); 20 i nuovi soggetti isolati a domicilio (4.910). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 1.128.392 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 80.912.

CAMPANIA - Dati in calo in Campania sul fronte Covid. Si registrano 371 positivi su un totale di 18.311 tamponi esaminati: il tasso è del 2,02% rispetto al 2,23% precedente. I morti sono cinque. In terapia intensiva ci sono 22 persone (una in più rispetto al dato precedente) e 341 quelle in reparti di degenza ordinaria (una in meno, erano 342).

PIEMONTE - Aumentano i ricoveri per Coronavirus in Piemonte. Sono 25 quelli in intensiva (+1), 190 quelli nei reparti ordinari (+9). L'Unità di crisi regionale registra nelle ultime 24 ore 228 nuovi casi, l'1,3% dei 17.753 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 106. Nessun nuovo decesso, i guariti sono 156. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.648, gli attualmente positivi 3.863. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 379.347 positivi, i decessi rimangono 11.733, i guariti sono 363.751.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 76 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid19, sulla base di 1.714 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.142 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25, uno in piu' rispetto a ieri; i pazienti ricoverati in area medica sono 208, 12 in meno rispetto a ieri; 5.007 sono i casi di isolamento domiciliare, 184 in meno rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 61 anni e un donna di 89 anni, entrambi residenti nella Citta' Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 90 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

VENETO - Sono 465 i nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione. Non si registrano decessi. I pazienti nei reparti ordinari sono 259 (+17), mentre nelle terapie intensive ci sono al momento 57 (invariato) degenti.