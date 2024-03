Lombardia, un comune su cinque senza biblioteca: il 10% delle famiglie non ha neanche un libro a casa

Libri, ma non per tutti: in 323 comuni lombardi manca una biblioteca. L’analisi fatta su dati Istat da OpenPolis rimanda uno spaccato non positivo considerando che l’accesso alla lettura è uno strumento di contrasto alla povertà educativa. In generale, secondo le rilevazioni Istat, il numero complessivo di lettori è in calo, mentre aumenta nella fascia dei minori, soprattutto tra i 6 ed i 14 anni. Tuttavia, il contesto in cui bambini e bambine crescono è determinante anche nel favorire l’avvicinamento alla lettura.

Sempre l’Istat ha stimato che circa una famiglia su 10 non ha libri in casa, dato questo già preoccupante perché è accertato che l’abitudine alla lettura è fortemente influenzata dall’ambiente familiare. Per creare opportunità per tutti, fondamentale diventa allora la comunità educante che, attraverso la presenza sul territorio di servizi come le biblioteche può compensare divari legati al contesto di origine. Le scuole fanno la loro parte, ma le biblioteche sono indubbiamente il luogo principe in cui stimolare la lettura e fare cultura.

L’analisi di OpenPolis si è soffermata sulla disponibilità di queste strutture in relazione ai minori presenti sui territori. Tra le province in Lombardia, Bergamo e Brescia si qualificano come quelle più attrezzate, rispettivamente con 44,2 e 41 biblioteche censite ogni 10mila residenti tra zero e 17 anni. In valore assoluto è la provincia di Milano quella che ne conta di più (255, ma seguono a stretto giro Bergamo con 248 e Brescia con 231). La città di Milano è anche quella che ne ha di più, 103, ma rispetto ai 204.155 residenti under 18, il numero di biblioteche ogni 10 mila residenti tra 0 e 17 anni è di 5. Segue per numerosità Brescia (25 biblioteche, 8,2 ogni 10mila minori), poi Bergamo (24, 13,5 ogni 10mila under 18). Sono, invece, ben 323 quelli in cui manca del tutto una biblioteca.

Si tratta per lo più di comuni piccoli, dove i minori rappresentano in media il 13,7% della popolazione, ma, nel complesso, si parla comunque di 52.621 minori tra 0 e 17 anni. Un’opportunità in meno per questi ragazzi e ragazze, non solo per l’accesso a libri in forma gratuita, ma anche perché spesso le biblioteche svolgono attività didattiche e laboratori: in Lombardia il 60,5% delle biblioteche ha dichiarato di averlo fatto, percentuale sopra le media nazionale del 47%.