Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità dal 9 al 15 ottobre

Milano, 9 ottobre 2023 – Come ogni lunedì la Polizia di Stato annuncia i controlli sul rispetto dei limiti di velocità in Lombardia. Ovviamente è sempre valido l’invito a rispettare i limiti di velocità indipendentemente dal timore di controlli e di possibile multe e decurtazioni di punti della patente. Rispettare i limiti di velocità è prima di tutto una questione di sicurezza per voi e per gli altri.

Ecco dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia dal 9 al 15 ottobre compreso

9 ottobre 2023

Strada Comunale Meda Via Vignazzola Monza e Brianza

10 ottobre 2023

Autostrada A 07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A 22 Brennero-Modena a Mantova

Autostrada A 51 Tangenziale Est di Milano

Strada Statale SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa (Varese)

Strada Statale SS 9 via Emilia (Lodi)

Strada Provinciale SP 142 Boltiere - Pontirolo – Treviglio (Bergamo)

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (Bergamo)

11 ottobre2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Provinciale SP / 169 Carvico - Brivio (Bergamo)

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale Via Monti- Seregno Monza e Brianza

12 ottobre 2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

Strada Statale SS 9 via Emilia (Lodi)

13 ottobre 2023

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Statale SS 36 del lago di Come e dello Spluga (Lecco)

Strada Statale SS 9 via Emilia (Lodi)

Strada Comunale Via Catalani- Giussano Monza e Brianza

14 ottobre 2023

Autostrada A 07 Milano-Genova (Pavia)

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Brescia)

15 ottobre 2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia Strada Statale

Strada Statale SS 9 via Emilia (Lodi)

Strada Provinciale SP 122 Francesca - Pontirolo (Bergamo)

