Autovelox in Lombardia dal 16 al 22 ottobre. Ecco dove sono e quando

Milano, 16 ottobre 2023 - Come tutti i lunedì la Polizia di Stato ha reso noto dove verranno effettuati i controlli sulla velocità nelle strade lombarde. Ovviamente restano in funzione le postazioni fisse. L’invito della Polstrada è comunque quello di rispettare sempre e comunque i limiti di velocità, indipendentemente dal timore di prendersi una multa e una consistente decurtazione dei punti dalla patente. Rispettare i limiti di velocità è anzitutto questione di sicurezza per voi e soprattutto per gli altri

Lunedì 16 ottobre 2023

Strada Comunale Meda - Via Vignazzola (MB)

Martedì 17 ottobre 2023

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (BG)

Strada Comunale Meda - Via Vignazzola (MB)

Mercoledì 18 ottobre 2023

Autostrada A 4 Torino-Trieste (MI)

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (BS)

Autostrada A 22 Brennero-Modena (MN)

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (CO)

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga (LC)

Strada Statale 629 del Lago di Monate (VA)

Strada Statale 9 via Emilia (LO

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (BG)

Strada Comunale via Catalani- Giussano( MB)

Venerdì 20 ottobre 2023

Strada Statale 9 via Emilia LO

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio (BG)

Sabato 21 ottobre 2023

Strada Statale 9 via Emilia (LO)

Domenica 22 ottobre 2023