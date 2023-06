Cani e gatti in auto di estate: come evitare colpi di calore e malanni

A una signora milanese la “dimenticanza” – volontaria o involontaria che fosse – è costata una denuncia con l’accusa di maltrattamenti. La donna, una 66enne, aveva lasciato il cane nell’auto parcheggiata sotto il sole, a quanto pare – così si è spiegata – mentre si trovava nel supermercato per fare la spesa.

L’animale è stato tratto in salvo dai carabinieri, che hanno evitato guai ben peggiori del malessere accusato dal quattro zampe a causa dell’esposizione al calore. Cosa fare, quindi, se avete con voi il vostro pet e dovete utilizzare l’auto in questi giorni di temperature soffocanti.

Il primo consiglio è evitare di lasciare il vostro cane o il vostro gatto in un’auto ferma in sosta d’estate, nemmeno se la vettura è all’ombra. E nemmeno per pochi minuti. Al sole – quando l’auto è ferma – dentro l’abitacolo con una temperatura esterna di 22 gradi, si arriva a quasi 50 gradi in meno di un’ora. Valori che sarebbero fatali ai vostri animali.

Secondo il testo che regola la corretta circolazione nelle strade italiane, non si può portare più di un animale per abitacolo, a meno che i pet non siano custoditi “in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Fra l’altro, quando l’animale è lasciato fuori da gabbie o altre strutture per la custodia, deve essere sistemato in posizioni che non disturbino il guidatore. Non deve quindi essere libero o in braccio.

Se in auto avete un animale meglio non esagerare con l’aria condizionata, dato che gli sbalzi termici fanno male quanto i colpi di calore. La soluzione migliore è lasciar filtrare un filo d’aria da una fessura nel finestrino, così da tenere equilibrata la temperature.

Portate sempre con voi un po’ di acqua da far bere al quattro zampe e, nel caso, anche un asciugamano da bagnare con cui detergere il pelo.

Con cani e gatti meglio evitare i viaggi troppo lunghi e – nel caso sia necessario percorrere molta strada – prevedere numerose soste, per i bisogni e per sgranchire le zampe. Occhio, infine, allo stile di guida: cercate di prevenire strappi ed eccessive velocità, potrebbero causare mal d’auto, in particolare ai cuccioli.