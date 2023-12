L’albero di Natale 2023? Un abete vivo in vaso. Quale scegliere, quanto costa e come farlo vivere per anni

Milano, 1 dicembre 2023 - Per chi non si è già “portato avanti” – e a vedere le foto sui vari social non sono pochi – è tempo di pensare all’albero di Natale.

Abete artificiale

Se optate per un abete artificiale il problema non si pone: basta tirarlo fuori dalla scatolone dove riposa da quasi un sanno o acquistarlo online o in un centro commerciale, si spende dai 30 agli oltre 300 a seconda delle dimensioni, e iniziare a decorarlo.

Abete “vivo”

Un pochino più complicata la scelta se si vuole un albero “vivo” ma in vaso. Per alcuni abeti l’ideale è installarli e decorarli non prima di un paio di settimane dal Natale. La scelta di un albero “vivo” in vaso permette di ripiantarlo in giardino o in un angolo di un terrazzo, una volta finite le vacanze. Per assicuragli lunga vita è il caso di acclimatarlo dopo Natale per evitare shock termici tra il caldo del soggiorno e il freddo dell'esterno. Lo si può tenere per un po' in garage oppure portalo fuori nelle giornate soleggiate e poi riportalo dentro la notte per qualche settimana. Potrà far parte dell'arredamento tutto l'anno con le sue spine persistenti. L'anno successivo si può usare e decorare nuovamente per Natale. Da tener presente che alcuni negozi offrono la restituzione dell'albero in vaso, acquistato sul posto, in cambio di un buono. Gli abeti vengono poi ripiantati. I costi? Simili all’albero artificiale: da una ventina d’euro agli oltre 300 a seconda della dimensione e della qualità delle pianta ai quali, volendo, va aggiunto anche il costo del vaso se non piace quello originale in plastica o se pensa già a una “dimora” più adatta alla crescita che verrà.

Ad aiutarci nella scelta sono gli esperti di Aduc, l’Associazione Diritti Utenti e Consumatori.

I classici alberi di Natale

L’abete rosso (Picea abies o excelsa) che è molto profumato, con un odore di resina persistente e dal prezzo accessibile ma che con il passare dei giorni perderà gli aghi pungenti. Non sopporta il caldo in casa e a Natale rischia di essere spennato! E' bene installarlo solo 15 giorni prima del 25 dicembre.

L'abete Nordmann (Abies nordmanniana) che conserva gli aghi verdi, morbidi e carnosi per molti mesi. Si può installare anche all'inizio di dicembre. Tollera il calore del riscaldamento. Gli aghi hanno anche il vantaggio di non pungere! Il prezzo di acquisto è più alto e sfortunatamente non emana odore di resina, a differenza dell'abete rosso.

Etichetta di garanzia

Esistono un'etichetta rossa e una blu della pianta che garantiscono la qualità superiore dell'albero, il taglio tardivo, la sua estetica e la sua freschezza, il tutto in un approccio rispettoso dell'ambiente.

Pollice verde

L’'albero ha bisogno di un'atmosfera fresca per fiorire. Evitare di posizionarlo accanto a un caminetto, una stufa o un radiatore. Vicino ad un caminetto potrebbe prendere fuoco. E' preferibile tenerlo lontano e mantenere una temperatura di 18 gradi per tutto il giorno. Per un albero in vaso, è bene dargli un po' d'acqua sulla superficie del terreno una volta alla settimana e spruzzate il fogliame fino all'installazione delle ghirlande elettriche.