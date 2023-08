Scoperti con due chili di droga in auto durante un controllo sull’A1: arrestati per spaccio

Guardamiglio (Lodi), 4 agosto 2023 – “Buongiorno, patente e libretto”, ma si mostrano nervosi e vengono scoperti con la droga in auto. È andata male a due uomini in transito nel tratto lodigiano dell’autostrada del sole Milano-Napoli.

La polizia stradale della sottosezione di Guardamiglio era impegnata in normali controlli dei veicoli di passaggio quando ha fermato un’auto. Il nervosismo del conducente e del suo compagno di viaggio, davanti alla semplice e comune richiesta dei documenti di routine, ha presto insospettito gli agenti della pattuglia che, quindi, ha voluto vederci chiaro.

I poliziotti hanno così perquisito interamente il mezzo, dall’abitacolo al bagagliaio e in uno zainetto, hanno infine scoperto due chilogrammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata subito sequestrata e per i due interessati sono iniziati i guai.

Entrambi sono stati accompagnati in caserma, per gli accertamenti di rito e infine arrestati, in flagranza di reato, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Ora ne risponderanno davanti al giudice.