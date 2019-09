Cremona, 24 settembre 2019 - La Cremonese si appresta a rendere visita al Trapani (direzione arbitrale affidata al signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta a partire dalle 19) con un obiettivo ben preciso. La squadra di Massimo Rastelli, dopo il bel successo col Crotone, è alla ricerca della continuità, la via maestra per inserirsi tra le protagoniste del torneo cadetto: “Partite come questa devono essere preparate bene dal punto di vista mentale. In effetti hai tutto da perdere e tutto può sembrare semplice, ma non lo è affatto”. In effetti i siciliani sono fermi ancora a quota zero e daranno fondo alle proprie risorse per raccogliere punti: “Sono una squadra viva e con la Salernitana avrebbero meritato di vincere, noi dovremo essere bravi a non sottovalutare l’impegno e ad approcciarci alla gara nel modo giusto. Il nostro solo pensiero dev’essere quello di migliorarci passo dopo passo, il resto non dobbiamo nemmeno guardarlo”.

Contro un avversario che cercherà in tutti i modi di conquistare la prima vittoria stagionale, i grigiorossi non dovranno solo mettere in campo la giusta mentalità, ma, vista anche la necessità di giocare tre gare in pochi giorni (lunedì arriverà allo “Zini” l’Ascoli per il posticipo), dovranno riuscire a gestire al meglio le energie: “Ci sarà qualche cambio – anticipa mister Rastelli – ci sono giocatori che stanno bene e cercano spazio, pronti a dare il loro contributo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad avere una squadra fresca anche lunedì sera con l’Ascoli”. Al di là dei singoli interpreti, però, il tecnico grigiorosso chiede ai suoi giocatori un impegno specifico: “Dobbiamo migliorare continuamente i meccanismi. Dopo la sconfitta di Pisa ho puntato su un centrocampo più equilibrato, attento sia alla fase difensiva che a quella offensiva, ma la sconfitta non è maturata a causa del centrocampo e non escludo di poter riproporre la mediana vista all’opera in Toscana proprio domani sera”.

A livello individuale non saranno della partita a Trapani gli infortunati Terranova, Boultam e Gustafson e Piccolo, che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica subite. Per il resto mister Rastelli deciderà gli interpreti del collaudato 3-5-2 solo nel momento di compilare la classica distinta. Lasciando aperti diversi, possibili scenari anche per l’attacco, dove Ciofani spera di poter rientrare dopo la gara iniziata in panchina sabato per puntare sulle punte veloci Ceravolo e Palombi. In questo senso, però, l’allenatore della Cremonese non si sbilancia: “Abbiamo quattro attaccanti a disposizione e tutti sono in lizza per comporre il tandem offensivo”. Non rimane che attendere ancora alcune ore per scoprire se la Cremonese riuscirà a ripetere la bella prova con il Crotone, consolidando così le proprie ambizioni e l’entusiasmo che ha fatto seguito al successo con i calabresi.