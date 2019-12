Cremona, 20 dicembre 2019 - In seguito all’allerta rossa diramata per il maltempo previsto per oggi in Liguria l’incontro tra Spezia e Cremonese che si sarebbe dovuto disputare questa sera, venerdì 20 dicembre alle 21, è stato rinviato a data da destinarsi. Dopo la riunione che si è svolta ieri in Prefettura, il sindaco Pierluigi Peracchini ha disposto “il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, fiere e di ogni tipo di evento all’aria aperta per l’intera durata dell’allerta”. Come sempre capita in simili circostanze, le due società si sono messe subito al lavoro per trovare la nuova data nella quale collocare la partita, valida per la diciassettesima giornata del campionato di serie B.

Visti anche i rispettivi impegni, al momento non è stata ancora presa nessuna decisione ufficiale, anche se l’ipotesi maggiormente accreditata vede il possibile svolgimento dell’incontro nella settimana tra sabato 18 e sabato 25 gennaio oppure in quella immediatamente successiva. Sarà la Lega Nazionale Professionisti Serie B a comunicare ufficialmente la nuova data. La Cremonese riprenderà il suo cammino nel torneo cadetto giovedì 26 dicembre, ospitando alle 15 la Juve Stabia. Per quel che riguarda i biglietti acquistati dai tifosi sarà possibile ottenere il rimborso entro e non oltre le 17 del 27 dicembre.