Cremona, 27 maggio 2019 - Dopo l'Europee, alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali: la metà dei Comuni italiani si è recata alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale..In provincia di Cremona sono andati alle urne i cittadini di 90 Comuni. Si è votato anche nel capoluogo di provincia, attualmente amministrato dal centrosinistra. Sono tre i candidati alla carica di sindaco: Gianluca Galimberti, primo cittadino uscente e candidato del centrosinistra; Carlo Malvezzi, candidato ufficiale del centrodestra in tutte le sue componenti; Luca Nolli del Movimento 5 stelle. Al voto altri 89 comuni, tra i quali Casalmaggiore è l'unico che supera i 15mila abitanti. Prima volta alle urne per Piadena Drizzona, comune nato per fusione lo scorso anno.

AFFLUENZA - Affluenza definitiva per le elezioni Comunali in provincia di Cremona del 69,42%, alle 19 del 57,97%, alle 12 del 24,32%.

ECCO I 90 OMUNI IN PROVINCIA DI CREMONA

ACQUANEGRA CREMONESE - Un solo candidato: è l'attuale consigliere di maggioranza Daniele Bricchi a cui basterà raggiungere il quorum del 50% dei votanti per essere eletto.

AGNADELLO - Il sindaco uscente Calderata sfida il candidato della Lega Stefano Samarati.

ANNICCO - Maurizio Antonio Fornasari, sindaco uscente della lista civica Insieme per fare, sfida il candidato di un'altra lista civica: Marisa Caramatti (Uniti).

BAGNOLO CREMASCO - L'attuale assessore allo sport e ambiente Emanuele Germani (Progetto Bagnolo) si contenderà la carica di sindaco con Paolo Aiolfi, candidato della Lega - Prima Bagnolo.

BONEMERSE - Sono tre i candidati alla carica di sindaco: Sonia Nervi (Insieme per il bene Comune), Ferrarini Luca (Patti civici), Demicheli Claudio (Bonemerse-tradizione e futuro).

BORDOLANO - Brena Davide (Insieme per Bordolano), Luisa Peo (Bordolano oltre il fiume), Giovanni Cabrini (Vivere Bordolano). Davide Brena si ricandida alla carica di sindaco.

CALVATONE - Un solo candidato: è Valeria Patelli della lista Lavorare per Calvatone. Gli basterà raggiungere il quorum del 50% per essere eletta.

CAMISANO - Il sindaco uscente Adelio Valeriani (Uniti per Camisano) si ricandida e sfida Maximiliano Valenti (I giovani per Camisano)

CAPPELLA CANTONE - Due i candidati a sindaco: Francesco Monfredini (Insieme per Cappella Cantone) e Costantino Dolfini (Unirsi per Cappella Cantone).

CAPPELLA DE' PICENARDI - Raffaele Leni (Insieme per Cappella de Picenardi) è l'unico candidato. La sua sfida è con il quorum del 50%

CAPRALBA - A Capralba si è riusciti a trovare il candidato sindaco. Sarà Damiano Cattaneo, nome nuovo, a cercare il quorum, dopo che è naufragato sul nascere un tentativo di lista unitaria.

CASALBUTTANO ED UNITI - Il sindaco uscente Gian Pietro Garoli (Insieme per Casalbuttano ed Uniti) sfida due candidati: Donato Daldoss (Saiamo Casalbuttano e Uniti) e Giacomo Mondini (Grande Nord)

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO - Non c’è scelta a Casale Cremasco, dove non c’è nessuno che possa sbarrare la strada alla rielezione di Antonio Grassi.

CASALETTO CEREDANO - A Casaletto Ceredano ha deciso di ripresentarsi Aldo Casorati, 7 mandati in vari periodi e alla terza ricandidatura consecutiva, sin qui senza rivali.

CASALETTO DI SOPRA - Sono due i candidati a sindaco: il giovane Stefano Sassi (28 anni, per la lista Uniti per il cambiamento) e Roberto Moreni, 42enne sostenuto dalla lista Lavoriamo per Casaletto.

CASALETTO VAPRIO - Il sindaco uscente Ilaria Dioli deve preoccuparsi solo del quorum. E' l'unica candidata per la carica di sindaco.

CASALMAGGIORE - E' il comune più grande al voto dopo Cremona in provincia. Sono tre i candidati a sindaco: il primo cittadino uscente Filippo Bongiovanni cerca il bis sostenuto da due liste: Casalmaggiore al centro e quella ufficiale della Lega. Gli sfidanti sono due: Fabrizio Vappina sostenuto da due liste (Cnc Casalmaggiore la Nostra casa e Il Listone); Orlando Ferroni della lista Casalmaggiore nel cuore.

CASALMORANO - Due i candidati: Daniele Diaz (Nuova mente) e Pietro Vezzini (Alternativa Libera).

CASTEL GABBIANO - A Castel Gabbiano, da 2 anni con il commissario per il mancato raggiungimento del quorum, si ripresenta Giorgio Sonzogni (Rinnovamento Castel Gabbiano) che nel 2017 era l'unico candidato ma a votare andarono solo il 20% degli eventi diritto. Stavolta gli sfidanti sono due: Mauro Tenca (lista per Castel Gabbiano) e Benedetta Cristofolini (Viva Castel Gabbiano + Energia).

CASTELDIDONE - Il sindaco uscente Pierromeo Vaccari (Insieme per Casteldidone) prova il bis. Lo sfida Guido Tosi (Come te)

CASTELLEONE - Pietro Fiori (“Fare Castelleone”), Roberto Camozzi (Lista “Roberto Camozzi Sindaco”), Alberto Tirelli (Lista “Oltre i portici”) sono i tre candidati alla carica di sindaco. Piertro Fiori, sindaco uscente, si candida per un secondo mandato.

CASTELVERDE - Graziella Locci (Lista ‘Le ali per Castelverde’), Mauro Cenicola (Lista ‘Uniti per Castelverde’), Enrico Pedretti (Lista ‘Uniti per il bene comune’). Il sindaco uscente Graziella Locci si candida per un secondo mandato.

CASTELVISCONTI - Unico candidato è il sindaco uscente Alberto Sisti che quindi deve solo raggiungere il quorum del 50% per essere eletto.

CELLA DATI - Fabrizio Lodigiani è l'unico candidato per la lista Per Cella Dati.

CHIEVE - Il sindaco uscente Davide Bettinelli (Uniti per Chievere) prova il bis. Lo sfidante è Vecellio Sbarsi (Chieve da vivere).

CICOGNOLO - Angelo Bergamaschi (Uniti per voi) tenta il bis sfidando il candidato della lista Per Cicognolo Gianfranco Zelioli.

CINGIA DE' BOTTI - Un solo candidato in questo piccolo comune: è Fabbio Rossi. La sua lista si chiama Cittadini in Comune.

CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE - Luigi Rottoli, sindaco uscente, è il solo candidato e sfida il quorum. La lista si chiama "Il nostro paese"

CREMONA - Sono sette i candidati a sindaco nel capoluogo di provincia. Il sindaco uscente Gianluca Galiberti è sostenuto da Partito Democratico, Sinistra per Cremoa energia civile e altre quattro liste civiche. C'è anche un candidato sindaco per la cosiddetta sinistra radicale: Alberto Madoglio (Partito di alternativa comunista); dall'estrema sinistra all'estrema destra: anche Casa Pound presenta un suo aspirante sindaco e cioè Diego Ratti, che con i suoi 72 anni è il più anziano in lizza. Il Movimento cinque stelle si presenta con Luca Nolli. La lista "Cremona cambia musica" propone Francesca Berardi. Il centrodestra unito (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la civica Viva Cremona) tenta il ribaltone con Salvatore Malvezzi. Ferruccio Giovetti chiude il quadro dei candidati a sindaco a Cremona. Lo sostiene la lista #giovetti La cura pre Cremona.

CROTTA D'ADDA - Sebastiano Baroni della lista "Crotta presente e futuro" è l'unico candidato. Il suo unico avversario è il quorum.

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO - A Cumignano sul Naviglio sembra si presenti un solo candidato.

DEROVERE - Un solo candidato: è il sindaco uscente Massimo Suardi (Per Derovere)

DOVERA - Fabio Capussela della lisa "Insieme per il nostro comune" sfida il sindaco uscente Mirko Signorini (Passione velocità).

FIESCO - La sfida è tra il sindaco uscente Giuseppe Piacentini (Vivere Fiesco) e Erminio Zanega (Insieme Fiesco)

FORMIGARA - Mario Vailati, in carica da 5 anni, è l'unico candidato. Il quorum del 50% è il suo unico sfidante.

GABBIONETA-BINANUOVA - Antonio Bonazzoli unico candidato alla carica di sindaco.

GADESCO-PIEVE DELMONA - Anche qui un solo candidato: è Achille Marelli.

GENIVOLTA - Il sindaco uscente di centrosinistra Gian Paolo Lazzari sfida il candidato della Lega Alberto Chiroli.

GERRE DE' CAPRIOLI - Michel Marchi, sindaco uscente, si contenderà la poltrona di sindaco con Giuseppe Fusco.

GOMBITO - Sono due i candidati alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Massimo Caravaggio (Ascolto e Dialogo) e Carlo Pedrazzini (Gombito viva).

GRONTARDO- Luca Bonomi (sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia) sfida il sindaco uscente Piera Maria Mairino (Solidarietà e sviluppo).

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI - Sono in tre a contendersi la carica di sindaco: Carlo Gorini (Amo Grumello e il suo territorio), Maria Visigalli (Solidarietà Assistenza Servizi) e Mara Gandini (Rinnoviamo Grumello 4.0).

GUSSOLA - Il sindaco uscente Stefano Franzini Belli (Progetto Gussola) tenta il bis sfidando Miriam Voltini (Identità Gussolese).

ISOLA DOVARESE - Sfida a due a Isola Dovarese. In lizza il sindaco uscente Gianpaolo Gansi (Comunità Isolana) e Giancarlo Agosti (Isola Comune).

MADIGNANO - Tre liste per altrettanti candidati a sindaco. Sono Piero Antonio Guardavilla (Progetto Comune), Salvatore Urzi (Per Madignano) e Elena Festari (Progetto Madignano).

MALAGNINO - Sono due i candidati a sindaco. Donato Losito per Uniti per Malagnino e Roberto Beretta di Malagnino crescere insieme.

MARTIGNANA DI PO - Un solo candidato: è Alessandro Gozzi di Proposta Democratica. Gli basterà raggiungere il quorum del 50%.

MONTE CREMASCO - Sono due gli sfidanti del sindaco uscente Giuseppe Stanghellini Lupo. Sono Moreno Golani (Impegno Comune) e Francesca Montana (Viviamonte)

MONTODINE - Due candidati a sindaco: Claudia Spoldi (Progetto amministrare) e Alessandro Pandini (Rinnovare Montodine).

MOSCAZZANO - Non si vedono avversari a Moscazzano per Gianluca Savoldi, alla terza candidatura di fila.

MOTTA BALUFFI - Sono in tre in lizza per queste amministrative: Stefano Dell'Orco (Un futuro per Motta), Loredana Baronio (Lista della Buona volontà) e Matteo Carrara (Impegno concreto).

OFFANENGO - Sono il sindaco uscente Giovanni Rossoni (Uniti per Offanengo) e Andrea Ramella (Orizzonte Offanengo) a contendersi la carica di sindaco.

OLMENETA - Renzo Felisari (Olmeneta Duemila) prova a fare il bis. Lo sfidante è Fabio Cerati (Olmeneta Futura Famiglia sicurezza sviluppo).

OSTIANO - Il sindaco Oreste Locatelli non si ricandida dopo due mandati. Per la sua successione si sono candidati in quattro: Leonardo Lanfranchi (Viviamo Ostiano), Canzio Posio (Lega), Guido Spitti (Federalismo) e Luca Girelli (Insieme per il futuro).

PADERNO PONCHIELLI - Angelo Luidardi (Comunità Futura) proverà a portare via la poltrona di sindaco a Cristiano Strinati (Per il bene comune).

PANDINO - Maria Luise Polig, che governa da 5 anni, è in lizza per un secondo mandato. Lo sfidante è Piergiacomo Bonaventi sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

PERSICO DOSIMO - Un solo candidato con l'obiettivo del quorum del 50% per essere eletto: Giacomo Bruno Zaffanella (Uniti per Persico Dosimo).

PESCAROLO ED UNITI - Graziamo Cominetti, sindaco uscente, è il candidato della lista Uniti per un Nuovo futuro. Lo sfidante è Agostino Tonarelli (Obiettivo Comune).

PESSINA CREMONESE - Sono in due a sfidarsi per la carica di sindaco: Ester Stanga (La Nostra Terra) e Odelio Pari (Salviamo Pessina).

PIADENA DRIZZONA - Nuovo comune nato per fusione tra Piadena e Drizzona. I candidati a sindaco sono due: Ivana Cavazzini (Una Comunità che cresce) e Matteo Priori (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia).

PIERANICA - Edoardo Reggè (Pieranica per Pieranica) sfida il sindaco uscente Valter Raimondi della lista di centrosinistra Pieranica Futura.

PIEVE D'OLMI - Due le liste in lizza. Pieve Bene Comune presenta Oreste Guerreschi, mentre Pieve nel cuore di tutti punta sul sindaco uscente Attilio Paolo Zabert.

QUINTANO - Emi Zecchini sindaco uscente tenta il bis sostenuta dalla lista Quintano Unita. Sfida tutta al femminile con Elisa Guercilena (Ridisegnamo Quintano).

RICENGO - Sfida a tre a Ricengo. Questo comune dal febbraio 2019 è retto dal vicesindaco Giuliano Paolella dopo la scomparsa del sindaco Ernestino Sassi. Paolella non è tra i candidati a sindaco, che invece sono: Simone Parma (Il Paese che Vorrei), Ferruccio Romanenghi (Progetto Comune) e Davide Barbieri (Insieme Ricengo-Bottaiano)

RIPALTA ARPINA - Nessuno contrasta la strada a Marco Ginelli, a Ripalta Arpina.

RIPALTA CREMASCA - Due candidati a sindaco: il primo cittadino uscente Aries Bonazza (Ripalta Oggi) e il candidato della Lega Simone Bolzoni.

RIPALTA GUERINA - Nessuno contrasta la strada a Luca Guerini a Ripalta Guerina, dove fino all’ultimo l’ex sindaco Giampiero Denti ha cercato di creare una lista d’opposizione.

RIVAROLO DEL RE ED UNITI - Luca Giovanni Guerini, sindaco uscente, è sfidato da Gian Pietro Denti della lista Ricominciamo Insieme.

ROMANENGO - Sono il sindaco uscente Attilio Polla (Viviamo Romanengo) Mario Sangiovanni (La Rocca per Romanengo) a contendersi la guida del municipio.

SALVIROLA - Il sindaco uscente Nicola Marani (Salvirola Unita) è l'unico candidato. Gli basterà che si rechi alle urne il 50% degli aventi diritto.

SAN BASSANO - Un solo candidato alla carica di sindaco: è Giuseppe Papa (Impegno per il paese che vorrei)

SAN DANIELE PO - Dopo cinque anni Davide Persico prova la rielezione a sindaco. Non ha sfidanti. Gli basterà raggiungere il quorum.

SCANDOLARA RAVARA - Roberto Oliva della lista Progetto Comune è l'unico candidato.

SCANDOLARA RIPA D'OGLIO - Sono il sindaco uscente Angiolino Zanini (Insieme per Scandaloro Ripa d'Oglio) e Fabio Disingrini (Siamo Scandolara) i due contendenti per le elezioni.

SERGNANO - Sfida tra Angelo Scarpelli (Sergnano in Comune) e Mario Andrini (Sicuramente Sergnano Centro destra) per la guida del municipio.

SOLAROLO RAINERIO - La lista Comunità e Rinnovamento presenta Dario Ruggeri; Vittorio Ceresini è il candidato della lista Insieme per Un bene comune.

SORESINA - Dopo Cremona, Casalmaggiore e Pandino è il più popoloso dei comuni al voto in provincia di Cremona. Sono quattro i candidati a sindaco: il primo cittadino uscente Diego Vairani (Rinnova Soresina 2019); Ernesto Pala (detto Tino Soresina) sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e Pensionati; Annalisa Tirloni (Siamo Soresina); Enrico Ricci (Forza Nuova).

SOSPIRO - Tre candidati alla carica di sindaco: Fausto Ghisolfi (Lista “Costruiamo il futuro”), Attilio Valsecchi (Lista “Insieme per Sospiro”), Osvaldo Brigati (Pd – Sospiro Democratica).

SPINADESCO - Viviana Almi (Conto anch'io Spinadesco) sfida il sindaco uscente Roberto Lazzari (Spinadesco insieme per Spinadesco)

SPINEDA - Sono due i candidati per guidare il comune: Stefano Rizzini Lodi (Uniti per Spineda) e Fabrizio Sabbioni Bonfatti (Insieme per Spineda).

STAGNO LOMBARDO - Il sindaco uscente Roberto Marinari è l'unico candidato. Il quorum del 50% il solo avversario.

TICENGO - Sfida tra Matteo Gorlani (28 anni candidato del centrodestra per la lista Prima Ticengo) e Mauro Agarossi (72 anni della lista Ticengo Bene Comune).

TORLINO VIMERCATI - La lista Progesso Torlinese presenta Isaia Donarini; Andrea Ladina invece è il candidato della lista Nuovavita per Torlino.

TORNATA - Il sindaco uscente Mario Penci (Impegno per Tornata Romprezzagno) ha due sfidanti: Iris Chiari (Fare per crescere) e Antonio Pizzoni (Guardare Avanti)

TORRE DE' PICENARDI - Federico Contini della lista Obiettivo Futuro proverà a spodestare l'attuale sindaco Mario Bazzani che si candida per la lista Progetto per il Bene comune.

TRIGOLO - C'è solo Mariella Marcarini a concorrere per la carica di sindaco. Gli basterà raggiungere il quorum del 50%.

VAILATE - E' una sfida a tre per la la carica di sindaco: il primo cittadino uscente Paolo Palladini (Lega) sfida Antonio Benzoni (Vailate per cambiare pagina) e Antonio Maffioli (Trasformazione).

VESCOVATO - Il sindaco uscente Maria Grazia Bonfante (Vescovato Insieme si cambia) prova il bis. Lo sfidante è Gianantonio Conti (Sviluppo ambiente sicurezza).

VOLONGO - Fabio Navarra è l'unico candidato per guidare il Comune.

VOLTIDO - Simone Agazzi (Le Nostre tradizioni) contro Giorgio Borghetti (Al centro la comunità) sono i candidati alla carica di sindaco.