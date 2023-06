Cremona, la casa di Antonio Stradivari riapre le porte dopo tre secoli

Cremona, 29 giugno 2023 – È il mito di ogni violinista e uno dei simboli di Cremona. Ora Antonio Stradivari (1644-1737), l’ineguagliabile maestro dei liutai, sarà ancora di più un volano turistico per la sua città. Dopo 343 anni riapre la sua casa nuziale, a cura della Fondazione Casa di Stradivari che ha ristrutturato l’immobile e organizzerà master per liutai e violinisti provenienti da tutto il mondo. Le iniziative per l’occasione a Cremona sono in programma dal 2 al 4 luglio.

“Il ritorno a grande laboratorio di liuteria e di cultura della casa nuziale di Antonio Stradivari – commenta Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia – è un evento importantissimo per la Regione. Il saper fare liutario è uno dei nostri 13 siti Unesco e questa iniziativa non fa che rafforzare l’importanza di questa antica arte".

La Lombardia "diventerà così sempre più capitale nel mondo della costruzione degli strumenti ad arco – aggiunge – un incredibile volano sia per la cultura che per la spinta economica derivante dal turismo. Regione si adopererà per restare vicino alla Fondazione che ha ridato alla città di Cremona questo gioiello".

Soddisfazione condivisa dal consigliere lombardo di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Attività Produttive Marcello Ventura, secondo il quale "la riapertura di Casa Stradivari rappresenta un’opportunità importantissima per la città di Cremona per quanto riguarda il rilancio del turismo in città" ma soprattutto "per continuare quel processo che vuole Cremona capitale mondiale della musica e della liuteria".