Asia Brambilla, vittima di bullismo, è la protagonista del video di Piero Pelù. “Il mio sogno? Miss Italia”

Asia Brambilla, 19 anni, di Trescore Cremasco, attrice protagonista di diverse apparizioni sul piccolo schermo, è la protagonista del nuovo video di Piero Pelù, “Maledetto Cuore“.

"Avevo già girato dei videoclip – racconta Asia – ma non mi era mai stato assegnato un ruolo da attrice principale. Questa è stata la mia prima volta al centro della scena. Mi è piaciuto molto lavorare con uno dei più importanti rocker della scena musicale italiana".

Quali sono state le richieste di Piero Pelù?

"Ha diretto il video e ha curato ogni particolare. Dapprima abbiamo girato la scena a Livorno ma a Pelù non è piaciuta la location, così l’abbiamo rifatta totalmente a Cernusco sul Naviglio e all’idroscalo. Maledetto cuore è il secondo singolo prima del lancio del nuovo album Deserti, in uscita il prossimo 7 giugno".

È stato difficile interpretare questo ruolo?

"Nel video corro alla ricerca di un perduto amore del passato senza riuscire mai a vederlo. Questa rock ballad affronta la difficoltà di comunicazione nella coppia e, per usare le parole di Piero, da una parte c’è la consapevolezza di essere travolti dal proprio caos interiore e dall’altra il bisogno di condividere la propria realtà con chi si ama, sapendo quanto sia difficile farlo".

Nel 2021, a soli sedici anni, ha recitato nella serie televisiva Pov, i primi anni, in onda su Rai Gulp.

"Ho cominciato da piccola per curiosità e ho partecipato a questo genere di casting per gioco. Continuo a farlo grazie al sostegno dei miei genitori e del mio ragazzo Amin. Voglio ringraziare anche la mia agenzia, Sq Kids, diretta dall’offanenghese Marina Boetti. Ma ho anche altre ambizioni e molti sogni nel cassetto. A settembre comincerò un corso online per assistente studio medico chirurgico estetico che fa a capo all’Università Federico II di Napoli. In futuro vorrei aprire un centro estetico e poter aiutare tutte quelle persone che non si sentono bene col loro corpo. Da ragazza sono stata vittima di bullismo, perché troppo magra. Poi mi sono accettata e tutto è andato per il meglio".

Vuole già dire stop alla sua promettente carriera di attrice?

"No, le due cose andranno parallele. Per adesso mi sono iscritta a Miss Italia. Ho superato il primo casting e sto seguendo in questi giorni i corsi di portamento previsti in questa fase preparatoria. A giugno ci sarà la prima selezione a Mantova: saremo una trentina di ragazze e la giuria ne sceglierà soltanto tre, che passeranno alla fase successiva delle regionali".

Perché miss Italia?

"Ho scelto di aderire al concorso perché sto bene con il mio corpo. Perché andare a miss Italia quindi? Ho pensato: e perché no!".