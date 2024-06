Vigili del fuoco. Aggiudicato il bando per la caserma. Ora il sì del ministero

Ultima data conosciuta, fine 2025, 15 anni dopo la prima volta. Stiamo parlando della caserma dei vigili del fuoco di Crema, classico esempio di vittime della burocrazia. La sede serviva 14 anni fa, con il capo dei pompieri provinciali che aveva minacciato di togliere i vigili del fuoco da Crema, perché la caserma era fatiscente, se entro un anno non ci fosse stata la nuova. Alla fine ne passeranno 15. A passi di bradipo, sta per arrivare. È stata indetta la gara d’appalto da parte di Consorzio.it e c’è una ditta vincitrice, non rivelata. Adesso, altro passo di bradipo, si va a Roma al ministero, che paga i tre milioni necessari per la costruzione (14 anni fa ci volevano 780mila euro, il terreno era di proprietà comunale) e che deve firmare l’autorizzazione a procedere. Ci vorranno mesi e si spera che entro dicembre ce la si possa fare. Quindi, prima pietra a inizio 2025 e fine lavori a fine anno. Forse. P.G.R.