Truffa del finto carabiniere. Un denunciato

"Guardi, sono un carabiniere, mi paghi pure in contrassegno". E manda la foto del suo distintivo, falso. Un 47enne di Bari aveva messo in vendita per 300 euro via internet un forno da pizza, che aveva trovato interessata una persona di Casalmaggiore. Ai primi di novembre il cremonese contatta il venditore e tratta l’acquisto. I due si accordano per 300 euro e il cremonese propone di pagare in contrassegno al momento dell’arrivo del forno. Il venditore preferisce un bonifico e si spaccia per carabiniere, mandando la foto del suo distintivo. A quel punto il cremonese paga e il venditore sparisce. Giusto il tempo di rendersi conto di essere stato gabbato e l’acquirente va dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Sollecita indagine da parte dei militari dell’Arma con riconoscimento del finto carabiniere e conseguente denuncia.