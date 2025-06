Trasgredisce il divieto di non avvicinarsi all’ex. Ventottenne arrestata

Una donna di 28 anni con divieto di avvicinamento all’ex compagno si è fatta trovare, a Crema, in flagrante violazione delle disposizioni del magistrato. Così è stata arrestata. La donna ha vissuto malissimo la fine di un amore ed era finita davanti a un giudice che le aveva imposto di non avvicinarsi al suo ex. Ma lo scorso gennaio la 28enne era stata arrestata per aver violato l’ordine e posta ai domiciliari. In seguito era stata liberata ma le era stato applicato il braccialetto elettronico. Nonostante questo dispositivo sabato scorso la donna è andata davanti a casa dell’ex, venendo poi arrestata. Portata davanti al giudice, il magistrato ha convalidato l’arresto e ha deciso di liberare la donna, rinnovando l’ordine di non avvicinarsi all’uomo e mantenendole l’obbligo del braccialetto elettronico. P.G.R.