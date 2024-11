Tenta di baciarla, lei scappa via e lui cerca di entrare nella sua auto: il racconto choc di una giovane a Cremona

Cremona – Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Cremona per tentata violenza sessuale ai danni di una giovane cremonese. Quest'ultima, dopo aver trascorso la serata in centro, si stava dirigendo in compagnia di un'amica verso casa quando, secondo la denuncia presentata e le successive indagini, il ragazzo le si sarebbe avvicinato e, dopo averla abbracciata, avrebbe tentato di darle un bacio.

La ragazza, terrorizzata, è riuscita a sottrarsi alla presa e a rifugiarsi con l'amica all'interno della propria auto. L'indagato, insieme ad altri, avrebbe quindi tentato di aprire le portiere ma le due giovani sono riuscite a mettere in moto e a darsi alla fuga. Gli operatori specializzati della Squadra mobile hanno subito avviato l'indagine che ha consentito di identificare l'indagato per poi trasmettere l'informativa alla procura della Repubblica di Cremona. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere e il 18enne è stato arrestato e portato presso la locale casa circondariale.