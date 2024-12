Strappata l’installazione per le donne

RIVOLTA D’ADDA (Cremona)

Via Stefano Renzi, piccola strada del centro storico di Rivolta d’Adda dove ha sede il centro socio-culturale “La Chiocciola” e, al suo interno, la biblioteca comunale Carlo Bertolazzi, è da qualche tempo in preda all’inciviltà. Nelle scorse notti qualcuno ha strappato e lasciato sull’asfalto le mani rosse realizzate dai ragazzi delle scuole medie nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che erano state appese al muro de “La Chiocciola” lo scorso fine settimana. E purtroppo gli episodi di maleducazione non si sono limitati allo scempio nei confronti dei lavori eseguiti dai ragazzi della scuola elementare Dalmazio Birago. Bottiglie di vetro rotte e cocci lasciati sulla strada, incisioni sui muri, una fioriera usata come wc: tutto questo a due passi dalla piazza centrale del paese e dal palazzo comunale. Alcuni cittadini, specie chi risiede nella zona, puntano l’indice contro le istituzioni: Comune, polizia locale e carabinieri non intervengono, dando l’impressione di lasciar correre, mandando impuniti i vandali. Altri parlano invece di una situazione inevitabile dando la colpa all’istituzione che lascia il paese privo di proposte per i giovani. In realtà, come fa notare un altro cittadino, proprio il sabato sera in municipio c’è Rivolta Nerd, una proposta fatta anche e soprattutto da giovani per i giovani, oltre a diverse iniziative culturali e ricreative organizzate durante tutto l’arco dell’anno. L’auspicio di molti è che possano essere messe in atto azioni che impediscano a questi incivili di sporcare l’immagine di un paese come Rivolta d’Adda, ricco di storia e di tradizioni.

Pier Giorgio Ruggeri