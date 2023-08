Cremona, in 27 truffati da falso acquirente di auto: ecco come agisce. Il racconto di una vittima

Ben 27 denunce per truffa in un anno e lui continua a fare vittime. Un cremasco di circa 55 anni acquista auto che il proprietario mette in vendita sul web, finge di pagare con un bonifico, prende la macchina e sparisce. "Ha truffato anche me, l’ho denunciato – racconta uno dei raggirati – Ho messo un annuncio su sito di vendita auto. Proponevo l’acquisto di un mezzo di grossa cilindrata a 10mila euro. Il giorno dopo sono stato contattato da questa persona, abbiamo fissato un appuntamento cui si è presentato con due altre persone". Il truffatore chiede di provare l’auto col proprietario e dopo accetta di acquistarla.

"Mi ha chiesto di pagare con un bonifico con valuta del giorno dopo visto che alle 18 non è possibile inoltrare un bonifico istantaneo. Ho avuto qualche perplessità ma siamo andati in agenzia e ho firmato il passaggio di proprietà. Lui ha disposto il bonifico e se n’è andato con la mia auto". Ma poi il bonifico non arriva. "L’ho chiamato, mi ha rassicurato. Tuttavia i soldi non sono mai arrivati. Ho cercato in Internet informazioni su questa persona e ho scoperto che ha 27 segnalazioni per truffa e agisce sempre nello stesso modo. Il mio appello è perché tutti facciano attenzione. È un cremasco sui 55 anni e nessuno lo ferma. Non cascateci".