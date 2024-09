Ruba whisky al supermercato. Tenta di scappare, bloccata

Tentato furto e denuncia per una donna di 25 anni già nota alle forze dell’ordine per fatti della stessa natura. Mercoledì mattina la giovane è stata notata all’interno di un supermercato di Cremona. Dopo essersi aggirata per le varie corsie con gli scaffali si è allontanata, seguita però da una guardia giurata che si era insospettita per i suoi movimenti e aveva visto che la donna aveva messo nella sua borsa alcune bottiglie di liquore. Quando la 25enne ha notato la guardia giurata che la seguiva, si è messa a correre. Ma il vigilante è riuscito a fermarla. La donna, comprendendo di essere stata colta con le mani nel sacco, è scappata infilando l’uscita di sicurezza. Tuttavia la guardia aveva già avvertito i carabinieri i quali, arrivati sul posto, hanno intercettato la fuggitiva che è stata fermata e riportata nel supermercato, nonostante la stessa continuasse a urlare, professando la propria innocenza e chiedendo di essere lasciata in pace.

Una volta all’interno del supermercato i responsabili hanno riferito che la donna si era impossessata di alcune bottiglie di liquore, trovate poi nella borsa della fermata, nonostante la sua fiera resistenza. Per questo la 25enne è stata accompagnata in caserma dove è stata denunciata per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata restituita al responsabile del negozio. P.G.R.