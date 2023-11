Preside in pensione a sua insaputa, Pietro Bacecchi lascia il circolo didattico Crema Due. Ecco cosa è successo

Crema, 15 novembre 2023 – Ha scoperto di essere in pensione da un momento all’altro. Il dirigente del circolo didattico di Crema Due, scuole ai Sabbioni, Ombriano e Capergnanica Pietro Bacecchi, 67 anni, ha saputo ieri che avrebbe dovuto essere in pensione e che da oggi non avrebbe più potuto esercitare.

"Sono caduto dalle nuvole quando ho visto la lettera della Corte dei Conti – dice rammaricato – perché avevo fatto richiesta di restare un altro anno e avevo avuto l’assenso della Regione e del Miur. Invece la Corte dei Conti ha detto no. È la prima volta che capita in dieci anni e pure ad altri 17 colleghi lombardi. Comunque farò ricorso". C’è amarezza: "In quarant’anni di servizio sono stato assente un solo giorno e ho spesso lavorato anche in tempo di ferie senza chiedere nulla". Secondo la Corte dei Conti, il dirigente era da pensionare a settembre.