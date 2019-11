Cremona, 25 novembre 2019 - Il Po continua a crescere nella bassa Lombardia e si prepara all'ondata massima di piena di prevista questa sera. A Cremona il fiume ha raggiunto il culmine lungo la strada alzaia, dove i soci della Canottieri hanno dovuto mettere in sicurezza le zattere, mentre già il fiume iniziava a ricoprire la zona.

Nella notte è stata sommersa l'area del Flora e del Dlf e la zona sotto il ponte. L'Aipo ha diramato a Cremona la previsione che l'allarme superi la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) e resti anche domani nei valori del livello 2 (tra 3.20 e 4.20 metri sopra lo zero idrometrico). Attualmente il Po, che cresce al ritmo di 10 centimetri l'ora, ha raggiunto i 3,10 metri sopra lo zero idrometrico.

Nel tratto mantovano del fiume, la piena è prevista a partire da questa sera nel Viadanese per scendere poi verso Sermide. Intanto, il Comune di Viadana ha emesso un'ordinanza di chiusura delle golene che sarà attiva sino a

domani. Allarme anche per gli affluenti, con il Chiese che in alcuni punti ha allagato le campagne circostanti.