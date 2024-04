Pergolettese, è brindisi-salvezza: "Un altro miracolo per la città"

CREMA (Cremona)

Grande gioia in casa Pergolettese per la salvezza ottenuta domenica nell’ultima giornata di campionato di serie C grazie a una rete di Arini che ha permesso di superare in trasferta la Giana Erminio. Un obiettivo centrato da un grande gruppo di giocatori unito per tutta la stagione,e da una società seria e competente che non ha mai fatto mancare niente ai giocatori aiutandoli nei momenti difficili di questa stagione sportiva 2023-24. La squadra in questo quinto campionato tra i professionisti ha disputato un buon girone di andata mentre nella seconda parte ha avuto grosse difficoltà che hanno portato all’esonero di Matteo Abbate e il conseguente arrivo in panchina di mister Giovanni Mussa che grazie alla sua esperienza è riuscito ad ottenere nel finale di campionato punti fondamentali che hanno portato alla salvezza diretta senza dover ricorrere alla pericolosa lotteria degli spareggi retrocessione in programma a maggio.

I gialloblù hanno chiuso il campionato in quattordicesima posizione con 45 punti a braccetto con Albinoleffe e Renate, un bottino bottino importante in un campionato difficile con tante squadre blasonate e di alto livello. Soncin e compagni dopo i giusti festeggiamenti di questi giorni torneranno ad allenarsi ancora per qualche settimana al Bortolotti prima del rompete le righe che decreterà le meritate vacanze per i giocatori cremaschi. "Sono felicissimo perché è un’altro miracolo calcistico per la città di Crema - spiega il presidente Max Marinelli - che la prossima stagione avrà ancora per il sesto anno consecutivo la squadra nel terzo campionato professionistico italiano. La vittoria di domenica contro la Giana Erminio è stata meritata contro un’avversario molto forte a cui faccio i complimenti per l’eccellente stagione fatta".

"Voglio dedicare questa salvezza al nostro direttore generale Cesare Fogliazza - ha continuato Marinelli - che ha costruito questa squadra riuscendo a portare in gialloblù giocatori di grande valore. Questo obiettivo raggiunto è meritato perché in questa tribolata annata abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno costretto a disputare molte gare con pochi giocatori, da lì è uscito il nostro grande gruppo che ha permesso di superare i momenti bui e successivamente di rialzarci".

"Faccio i complimenti a squadra, staff tecnico, società e tifosi per questa salvezza meritata dove tutti hanno contribuito. La Pergo è una realtà importante e voglio sottolineare che il prossimo anno disputeremo per il sesto anno consecutivo il torneo di lega pro,una cosa sicuramente non da poco. Un grande ringraziamento ai nostri straordinari tifosi che in questo anno ci hanno sempre seguito con tanta passione, è stato bello domenica a Gorgonzola festeggiare con loro conclude il patron gialloblù".

Raffaele Sisti