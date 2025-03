Oltre 15mila presenze nelle tre sfilate: "Grazie ai volontari"

Carnevale 2025, edizione record. Al termine dell’ultima sfilata dei carri allegorici e della proclamazione del carro Presente e futuro come vincitore, è il presidente del comitato, Eugenio Pisati, a tirare le somme della 37ª edizione. "È stata una grande manifestazione sia a livello di gruppi intervenuti, sia di partecipazione: abbiamo calcolato oltre 15mila presenze nelle tre sfilate. Siamo giunti a questo numero calcolando i 12mila ticket venduti, a cui vanno aggiunti i biglietti gratuiti per i bambini e gli inviti-ingressi per gli sponsor". I momenti migliori? "Le prime due sfilate. Nella terza abbiamo avuto qualche presenza in meno, comunque ne abbiamo contate 2000. Questo risultato è frutto di mesi di impegno: c’è un anno di lavoro dentro i capannoni e tutta la parte organizzativa, di coordinamento e accoglienza dei vari gruppi ospiti. Il mio grazie più grande va ai tanti volontari". Quanto alle iniziative di beneficenza, "molto bene è andata la vendita delle chiacchiere preparate dall’Istituto Sraffa-Marazzi: abbiamo staccato un assegno di 500 euro per l’associazione Alt, che da anni combatte la tossicodipendenza. Sapremo nei prossimi giorni il ricavato per la vendita dei tortelli cremaschi, dedicato al Centro riabilitazione equestre". P.G.R.