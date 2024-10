Claudia Grimaldi travolta e uccisa a Casalmaggiore: investita mentre attraversava la strada per andare a fare la spesa

Casalmaggiore (Cremona) – Morta sul colpo. Una donna di 84 anni, Claudia Grimaldi, è stava investita ieri mattina alle 9.30 mentre stava attraversando la strada nei pressi di una rotonda vicino all’istituto comprensivo Diotti, a Casalmaggiore, posto tristemente noto per altri incidenti gravi, visto che si tratta di una strada molto trafficata che taglia in due la città e che conta 15mila passaggi di veicoli e camion di media ogni giorno. La donna, vedova e senza figli e che vive sola, si stava recandosi, come ogni giorno, a fare la spesa con un carrellino nel quale sistemava gli acquisti, quando si è apprestata ad attraversare la strada. Purtroppo non ha visto il pesante mezzo. Nemmeno il conducente ha notato la donna in strada e c’è stato l’investimento fatale. La donna è stata travolta e poi trascinata per alcuni metri prima che l’autista una persona residente nel Bresciano, si accorgesse dell’accaduto e fermasse il pesante mezzo, adibito al trasporto di terra.

Subito sono stati chiamati i soccorsi da parte dei numerosi testimoni e sul posto sono arrivate dapprima auto medica e ambulanza che hanno cercato di prestare aiuto alla povera donna, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri di Casalmaggiore, una pattuglia della Polstrada, la polizia locale e i vigili del fuoco. Ai carabinieri spettano le indagini sull’incidente, mentre gli agenti della Polstrada e la polizia locale hanno regolato l’intensa viabilità della zona. Sono state raccolte le dichiarazioni di alcuni testimoni della tragedia. In prossimità del punto dove la donna è stata investita ci sono le strisce pedonali. La motrice che ha investito la vittima è stata posta sotto sequestro. L’autista rischia di essere accusato di omicidio stradale, come atto dovuto.