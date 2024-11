Macello degli orrori. Animalisti in presidio

Presidio in piazza Europa sabato dalle 10 organizzato da Fronte Animalista, Avi, No mattatoio Milano per protestare contro la situazione nel macello di Trigolo, dove sono state filmate e documentate le sevizie subite dai maiali prima di essere uccisi. "Milioni di persone – dice Roberto Serafin, uno degli organizzatori – hanno visto le immagini in tivù o sui social dell’investigazione di Animal Equality e ne sono rimaste inorridite. Queste cose non devono più succedere, il futuro non può che essere privo di mattatoi per il bene di tutti, animali, uomini e ambiente". Si tratta del secondo presidio organizzato dagli animalisti contro il mattatoio.