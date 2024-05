Lite in strada a sprangate, 46enne in fin di vita a Cremona

Uno in ospedale, grave; l’altro in guardina in attesa delle decisioni del giudice. È l’esito di una lite scoppiata l’altra notte in via Sardegna, a Cremona. L’epilogo ha visto l’arrivo della polizia che ha soccorso un giovane a terra in condizioni critiche e poi ha ricercato la persona che ha ridotto il rivale in condizioni estreme. Tutti e due sono stranieri. Poche le indiscrezioni filtrate, le indagini sono in corso e sembra che ci sia ancora ancora molto da scoprire, a partire dal motivo della feroce lite. Sembra comunque che poco prima di mezzanotte i due abbiano avuto un violentissimo alterco e che alla fine uno dei due sia rimasto a terra privo di conoscenza.

Secondo le nostre informazioni i due, marocchini, si sono incontrati nella via e hanno cominciato a discutere. A un certo punto il più giovane, una trentina d’anni, avrebbe preso una sbarra e colpito violentemente l’avversario, che ha 46 anni, alla testa. A causa del colpo il 46enne si è accasciato a terra privo di sensi. Qualcuno che, richiamato dalle urla dei due litiganti ha assistito alla lite, ha visto l’uomo ferito e ha chiamato i soccorsi, subito intervenuti con automedica e un’ambulanza, seguiti da una pattuglia del commissariato.

Mentre i soccorritori si occupavano del ferito, che versava in condizioni critiche, i poliziotti si sono messi alla ricerca del feritore che hanno trovato in zona, mentre cercava di allontanarsi. Fermato e portato in questura, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Agli agenti avrebbe detto che la lite sarebbe scoppiata per vecchie ruggini e che non ci sarebbero né debiti né droga tra i motivi. Il ferito, ricoverato in codice rosso, vista la gravità della ferita alla testa, ieri mattina è stato sottoposto a un delicato intervento e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.