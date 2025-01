L’edificio cede: volo di 5 metri. Carmelo si rialza ma è un’illusione

Carmelo Longhitano, 51 anni, era il titolare della ditta Edil Cm di Roccafranca: l’8 gennaio è rimasto vittima dell’incidente avvenuto nella carrozzeria Villa, Nichetti e Pertusi di via Risorgimento, a Trescore Cremasco. L’impresario era nella carrozzeria in provincia di Cremona per lavori di sistemazione al tetto ai lati del quale era già stata montata una barriera di protezione. Longhitano - intorno alle 14.30 - era salito sul tetto per verificare che tutto fosse pronto per cominciare i lavori. Purtroppo una volta arrivato sul tetto non si era ancora ancorato con una fune di sicurezza quando, fatti pochi passi, la struttura è collassata facendolo precipitare di sotto.

Inizialmente sembrava che il volo di cinque metri non avesse prodotto conseguenze irreparabili, tanto che l’uomo si era rialzato da solo. In realtà l’impatto aveva causato il collasso di alcuni organi interni e Longhitano è morto nel giro di pochi minuti, tra le braccia dei soccorritori. L’imprenditore ha lasciato moglie e due figli. P.G.R.