Gran Carnevale. Domani prima sfilata

Via al Gran carnevale cremasco. Si parte domenica alle 15.30 da piazza del Duomo, per la prima sfilata gratuita alla quale parteciperanno tutte le persone in maschera (o anche senza) che si distribuiranno per le vie centrali della città. Una festa alla quale non parteciperanno i grandi carri mascherati perché, a causa delle loro dimensioni, non passano dalla porta di piazza Duomo. Ad animare questa prima domenica carnevalesca, che anticipa la kermesse vera e propria, l’Associazione Crema Live Heart che regala sempre momenti ludici, di festa e intrattenimento per bambini e famiglie. Quest’anno tra le novità la presenza per la prima volta del gioco virtuale, simulatore Extreme VR 5d. I bambini, dai 6 anni in su, avranno la possibilità di isolarsi dalla realtà che vivono per entrare in un mondo creato digitalmente e sperimentare nuove avventure. Inoltre nelle quattro domeniche del carnevale ci saranno Duomo e campanile aperti a chi vorrà visitare la cripta e salire sulla torre campanaria per una vista mozzafiato della città.

P.G.R.