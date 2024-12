Gadesco, pensionato tenta di rubare rasoi e spazzolini elettrici. Scoperto

I carabinieri di Vescovato nel tardo pomeriggio di giovedì sono intervenuti in un negozio di elettronica ed elettrodomestici collocato all’interno del centro commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona, chiamati dal personale responsabile della sicurezza. Questi addetti avevano sorpreso, grazie alle telecamere di videosorveglianza, un uomo che aveva prelevato dagli scaffali e poi nascosto in uno zaino che aveva sulle spalle, rasoi e spazzolini elettrici. Poi questa persona aveva scelto una confezione di succo di frutta e si era portata alle casse per pagarlo e cercando di passare senza saldare gli oggetti che aveva nascosto nello zaino. Invece gli addetti alla vigilanza che avevano notato le sue mosse lo hanno atteso subito dopo la cassa e gli hanno chiesto di aprire il suo zaino e mostrare che cosa c’era dentro. E così le guardie hanno visto che lo zaino era stato schermato all’interno per eludere il sistema antitaccheggio. I carabinieri hanno preso in consegna l’uomo e l’hanno identificato per un 72enne della zona e poi denunciata per furto aggravato. La è stata restituita e messa nuovamente in commercio. P.G.R.