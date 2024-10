Furto in una cascina. Devastato il pulmino dell’Asd Pepo Team

SOSPIRO (Cremona)

Brutto risveglio ieri per l’ASD “Pepo Team“, che da oltre vent’anni è attiva nella provincia di Cremona nell’organizzazione di attività sportive per ragazzi e ragazze con disabilità intellettiva e fragilità. Il pulmino dell’associazione, parcheggiato in una cascina a Sospiro, ha subito dei gravi danni a seguito di un tentativo di furto avvenuto all’interno della cascina stessa. I responsabili hanno portato via una serie di oggetti (per la maggior parte utensili come una motosega o un pulivapor) appartenenti al proprietario della cascina. Inoltre hanno completamente devastato il mezzo di trasporto riversando sul terreno il contenuto delle borse presenti all’interno del pullmino. "Non so cosa sperassero di trovare, se non le maglie e qualche pallone - dice Gianluca Rossi, presidente dell’associazione - Chiaramente per noi è un danno importante anche solo per il rallentamento che crea alle nostre iniziative, tra la denuncia, la riparazione del mezzo e tutto il resto". Attraverso i propri canali social, Rossi ha però assicurato che Pepo Team risponderà "con il nostro impegno raddoppiato e la determinazione dei nostri ragazzi sui campi".M.T.