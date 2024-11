Fuggono all’alt della pattuglia dei carabinieri. Dei tre a bordo del veicolo uno viene catturato

Vedono un’auto sospetta e gli intimano l’alt. Ma i tre a bordo non mostrano la minima intenzione di fermarsi e l’autista, anzi, accelera e fugge. Alle 17 di venerdì è cominciato un inseguimento dei carabinieri sulla “Rivoltana“, con i tre fuggitivi che si sono diretti nell’abitato di Misano Gera d’Adda (Bergamo), restando ben presto imbottigliati nel traffico. Così, arrivati a uno stop i tre sono scesi dall’auto e sono fuggiti in direzioni opposte, ma il conducente non ce l’ha fatta a dileguarsi ed è stato bloccato. Portato in caserma a Crema l’uomo è stato identificato per un 23enne residente in provincia di Milano. Quindi è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per una serie di infrazioni al codice della strada. Al termine l’uomo è stato lasciato libero. La vettura è risultata affittata in una concessionaria. P.G.R.