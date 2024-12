Ferito alla mano dal nastro trasportatore

Infortunio sul lavoro nella notte tra martedì e mercoledì, verso le tre, in una ditta di Solarolo Rainerio che produce pannelli di compensato, vittima una persona di 44 anni residente in provincia. Il 44enne stava lavorando nei pressi di un nastro trasportatore. Per motivi che accerteranno i carabinieri di Rivarolo e i tecnici dell’Ast Valpadana, l’uomo ha messo la mano sul nastro trasportatore e l’arto è rimasto intrappolato nel macchinario. I colleghi dell’uomo si sono accorti di quel che stava accadendo e sono intervenuti in aiuto dell’operaio, liberandogli la mano. L’infortunato ha riportato ferite alla mano intrappolata e sono state fatte intervenire auto medica e un’ambulanza. L’operaio è stato stabilizzato e accompagnato in ambulanza nel Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove lo hanno accolto in codice giallo. La ferita non è grave, ma è stato necessario applicare alcuni punti di sutura per favorire la guarigione del taglio.

P.G.R.