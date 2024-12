Falco ferito a un’ala si rifugia in biblioteca. Sarà curato e rilasciato

Un falchetto ferito è stato trovato in biblioteca. Il rapace aveva un’ala spezzata e non riusciva più a volare. Ha pensato di rifugiarsi in un luogo sicuro, in biblioteca. E lì è stato trovato, con molta sorpresa, dalla responsabile Silvia Scaravaggi la quale a sua volta ha avvertito il parco del Serio dell’anomalo visitatore della biblioteca. Scarafaggi ha prima sentito rumori strani e poi ha notato il falchetto rifugiato in un angolo che tentava goffamente di fuggire.

Il presidente del parco del Serio, Basilio Monaci, si è subito adoperato per risolvere la situazione e dare una mano sia alla bibliotecaria, sia al falchetto. Ha inviato lì una guardia ecologica volontaria, Gianluca Limenta (nella foto con la responsabile), che ha preso in affidamento il rapace ferito. Ieri mattina il falchetto è stato portato al Centro recupero animali selvatici di Valpredina, a Cenate di Sotto, dove il rapace è stato visitato. Ha un’ala malmessa ma ci sono buone possibilità di recupero totale. Forse il trauma è stato causato dall’impatto con un filo della luce o del telefono. I veterinari hanno fatto sapere che si tratta di uno sparviero femmina di giovane età. Sarà curato e, una volta guarito, poi lasciato libero di tornare alla sua vita, tra alberi e campagna.

P.G.R.