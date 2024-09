Da Sanremo al Festival del Cinema . Hair stylist delle dive sbarca al Lido. Pettinerà modelle e attrici

Dopo la partecipazione al Festival della canzone italiana, ecco quella alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, prestigioso appuntamento mondano molto ambito dalle star del cinema mondiale. Da Sanremo alla Laguna, ecco quindi un’altra vetrina prestigiosissima per Giovanna Giupponi, titolare in viale Isonzo a Rivolta d’Adda del negozio Giò Acconciature, scelta ancora una volta per far parte del team ufficiale di parrucchieri al lavoro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Fino a giovedì Giovanna sarà impegnata a pettinare modelle, attrici, dive e aspiranti tali che partecipano, in una maniera o nell’altra, all’evento che in questi giorni fa del Lido il centro dell’universo del glamour e della moda (basta fare i nomi di Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt e George Clooney per rendere l’idea dell’importanza di questo evento). "Sono stata chiamata - racconta Giovanna - a lavorare con lo stesso staff con cui avevo partecipato al festival di Sanremo del febbraio scorso. Sono partita da casa domenica e sarò impegnata in Laguna sino a giovedì.

L’ambiente, qui alla mostra del cinema, è fantastico. In realtà ero stata chiamata anche per far parte dello staff di parrucchieri del festival del cinema di Cannes, a maggio, ma una trasferta francese sarebbe stata troppo impegnativa perché avendo un’attività avviata qui in paese non posso assentarmi troppo spesso". A luglio, in occasione della festa patronale di Sant’Alberto, assieme ad altri commercianti del paese Giovanna Giupponi era stata premiata dal comune di Rivolta d’Adda proprio per la sua presenza dietro le quinte del Festival di Sanremo. P.G.R.