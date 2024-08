Chiede monete a due ragazzi, poi li segue e li minaccia di morte: 28enne arrestato a Offanengo

Cremona, 13 agosto 2024 – Prima ha chiesto delle monete a dei ragazzi per aiutarlo a comprarsi qualcosa da mangiare. Poi, dopo averle ricevute, ha iniziato a seguirli e infine a minacciarli di morte e rapinarli. L’uomo, dopo settimane di indagini, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì. Ad eseguire l'arresto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip Cremona, i carabinieri della stazione di Romanengo che hanno individuato il giovane, un cittadino straniero di 28 anni con diversi precedenti a carico nella sua abitazione di Offanengo.

La vicenda risale ai primi giorni dello scorso mese di luglio nelle zone tra Crema, Casaletto Vaprio e Offanengo, quando il 28enne ha messo segno un'estorsione nei confronti di due giovani del luogo e una rapina in danno di una persona che si trovava all'interno di un esercizio pubblico.

Prima ha avvicinato due giovani che si trovano all'interno della stazione ferroviaria di Crema, in attesa del treno per Casaletto Vaprio, con la scusa di chiedere loro delle monete per consentirgli di acquistare generi alimentari; dopo aver ottenuto ciò che aveva chiesto, ha deciso di seguirli sul treno e quando il convoglio è arrivato alla stazione di Casaletto Vaprio, ha continuato a seguirli per poi bloccarli in un luogo poco distante, minacciandoli di colpirli e alludendo di avere un'arma occultata nelle tasche; poi ha estratto una lamina ricavata da una lattina dicendogli che gli avrebbe tagliato la gola se non gli avessero dato tutto il loro denaro.

I due, terrorizzati, gli hanno consegnato 120 euro, dopodiché il 28enne è scappato facendo perdere le sue tracce. Le vittime hanno quindi chiesto aiuto ai carabinieri e hanno sporto denuncia. Al che sono scattate le indagini, condotte attraverso l'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Crema e delle telecamere di contesto presenti nella zona. In breve, i militari hanno individuato e identificato l'autore, già noto per altri precedenti di polizia e che qualche giorno prima, in un bar di Offanengo, aveva rapinato un altro ragazzo portandogli via il portafoglio contenente 250 euro. Così il gip di Cremona ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti el giovane, che è stato rintracciato e arrestato.