Crema, notti di baccano in via D’Andrea: residenti esasperati

Crema (Cremona) – I cartelli, le telecamere e l’ordinanza del sindaco non bastano a far cessare il baccano notturno in via D’Andrea. Dopo un weekend di quiete gli schiamazzi sono tornati puntuali con le conseguenti proteste dei residenti. “Venerdì – raccontano – abbiamo chiamato le forze dell’ordine due volte all’1 e all’1.45: sono intervenute entrambe le volte, ma gli incivili, una volta andati via gli agenti, hanno ricominciato: bevono e stazionano regolarmente sulla nostra proprietà privata, nonostante tutti i cartelli”.

“La notte di sabato invece – aggiungono – abbiamo chiamato le forze dell’ordine quattro volte (ore 23.50; 00.30; 1.00 e 2.15) e le persone presenti sono state identificate: come sempre schiamazzi, urla e occupazione suolo privato. Verrà fatto un esposto e una comunicazione al sindaco”. L’unica via che resta da percorrere è quella della denuncia. I ragazzi sono stati identificati, quindi si sa chi disturba.