Bordolano: si schianta contro un’autobotte, muore automobilista bresciana

Bordolano, 10 aprile 2024 – Una donna di cinquantanove anni di Manerbio (Brescia) ha perso la vita in uno schianto frontale avvenuto ieri poco dopo le 17, a pochi metri dal ponte sull’Oglio, in territorio di Bordolano. Secondo i primi accertamenti, la donna che stava viaggiando alla volta di Cremona, avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Opel, andando a invadere la corsia opposta e terminando la sua corsa contro un’autobotte.

L’impatto è stato devastante e la donna è rimasta imprigionata nelle lamiere della sua auto, tanto che per liberarla sono dovuti intervenire i vigli del fuoco di Cremona che hanno dovuto operare a lungo per estrarre la malcapitata e consegnarla ai soccorritori, arrivati sul posto con auto medica e ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi. Purtroppo la vittima è stata estratta priva di sensi. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per rianimarla.

Dopo oltre mezz’ora i soccorritori hanno dovuto arrendersi: troppo gravi i traumi riportati nell’impatto contro la pesante autobotte. Nessuna ferita, invece, per il conducente del pesante mezzo, rimasto comprensibilmente scioccato dal terribile esito dell’incidente.

Sul post o si è precipitata anche una pattuglia della Polstrada di Pizzighettone. L’arteria è rimasta a chiusa a lungo per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi protagonisti del sinistro. Lunghe code, vista anche l’ora del rientro alle abitazioni, si sono registrate in entrambi i sensi di marcia, con gli agenti impegnati a far cambiare strada a chi finiva a pochi metri dal sinistro.