Assalto notturno in farmacia. Rubati i soldi del fondo cassa

CASTELLEONE (Cremona)

Una saracinesca piegata, una porta scorrevole forzata, i cassetti messi a soqquadro e qualche centinaio di euro sottratti dalla cassa. È questo il bilancio di un colpo alla farmacia Pesadori di via Solferino di Castelleone, visitata dai ladri nella notte fra venerdì e sabato. Ad accorgersi dell’accaduto è stato per primo un cittadino, che ha notato i danni. Immediata la chiamata ai carabinieri di Castelleone che ora stanno indagando. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza i malviventi erano in due. Cercavano soldi. Una volta introdottisi nella farmacia hanno puntato alla cassa, prendendo i contanti lasciati la sera precedente, qualche decina di euro. Per quanto stabilito dalle indagini, erano le 4.30 quando due malviventi hanno cercato di entrare nella farmacia prima scardinando la saracinesca e poi forzando la porta a vetri per entrare, impossessarsi della cassa e andarsene. I carabinieri, una volta sul posto, hanno chiamato la titolare per verificare l’entità del furto. I banditi sono stati filmati sia dalle telecamere esterne e interne.

Quello di sabato scorso è il secondo furto ai danni di una farmacia nel Cremasco. Il primo era stato portato a termine la notte di martedì della scorsa settimana ai danni dell’esercizio della dottoressa Alessia Ranieri, a Casaletto Ceredano. La professionista, che abita sopra la farmacia, aveva sentito i ladri e ha chiamato i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati, i malviventi, tre in azione e uno probabilmente ad attenderli in auto, se ne erano già andati coi soldi trovati in cassa. P.G.R.