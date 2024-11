Al Maggiore dilagano i piccioni e c’è sporcizia

Cimitero di Crema, patria dei piccioni, ma non solo. Chi cammina tra le tombe, troppo spesso ha a che fare con la sporcizia che questi volatili lasciano, cosa piuttosto spiacevole per un luogo di preghiera e raccoglimento. Ma non solo piccioni disturbano il passaggio nel cimitero Maggiore di Crema, perché in alcuni loculi ancora aperti, in attesa delle bare qualche passero ha pensato bene di fare il nido, per dare una casa sicura ai suoi piccoli. Inoltre, tra le tombe, si aggirano indisturbati i lapin, accompagnati da qualche poco rassicurante biscia. Non bello da vedersi in generale, anche se il cimitero Maggiore è molto grande. Purtroppo aggirandosi tra i settori troppo spesso si incontrano tombe aperte, con calcinacci ancora da rimuovere, accanto a loculi ben curati dalla pietà popolare e dai parenti. Se il viale centrale è ben tenuto, la vie laterali di collegamento alle tombe a terra e ai loculi troppo spesso mancano di manutenzione. Se in altri cimiteri della zona, senz’altro più piccoli, c’è cura e rispetto, al cimitero Maggiore di Crema di certo manca attenzione e questo suscita le perplessità, se non l’irritazione dei numerosi visitatori. P.G.R.