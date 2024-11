A Cremona la grande abbuffata. Nove giorni di Festa del Torrone. E la città ritrova il suo campione

Che la festa sia. Nove giorni di torrone, in tutte le salse. La festa del dolce più iconico di Cremona è partita ieri con il premio speciale: il Torrone d’Oro assegnato ad Antonio Cabrini, stella del calcio nazionale, atleta di Cremona. E andrà avanti tra mille iniziative fino a domenica 17. Il programma di questa edizione è ricchissimo di iniziative, eventi, special guest – tra i quali lo chef Carlo Cracco – e naturalmente tanti showcooking, anche con due chef cremaschi, che delizieranno i visitatori da ieri al 17 novembre.

Per il Festival della Mostarda, inserito all’interno della Festa del Torrone, il pasticciere cremasco Alessandro Carniti presenterà due proposte pensate a cavallo tra il dolce e il salato: una cheesecake dolce al torrone con una base di biscotti secchi, formaggio quark, mostarda di zenzero, Leccornie doc di Pandino e scaglie di cioccolato fondente; e una cheesecake salata al bicchiere con mascarpone, gorgonzola, taralli, mostarda di radicchio Sanavra di Palazzo Pignano e granella di torrone cremonese Vergani. La la foodblogger Annalisa Andreini presenterà il suo tiramisù al torrone. Tra le manifestazioni nel centro storico ci saranno appuntamenti tradizionali come le maxi costruzioni di torrone, la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza e l’atteso spettacolo finale che da sempre accompagna la festa. Degustazioni gratuite un po’ dappertutto con i produttori di torrone, cioccolato e dolci da tutta Italia che apriranno le porte alle loro golosità in piazza Stradivari, via Gramsci, nel cortile Federico II.

Molte le curiosità, tra cui il suono del torrone. Il sound engineer Nicolò Zilocchi ha infatti realizzato uno strumento musicale unico nel suo genere. Grazie a particolari sensori e all’abile maestria artigiana della Rivoltini Alimentare Dolciaria ha trasformato il torrone in un’innovativa tastiera funzionante su cui suonare Beethoven o Ed Sheeran.

Pier Giorgio Ruggeri