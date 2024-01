Ultracon Cremona 2024, torna la fiera del fumetto: quando, dove e ospiti

Cremona, 14 gennaio 2024 – Tutto pronto a CremonaFiere per Ultracon, la convention del fumetto, videogioco e della cultura pop che si terrà i prossimi 20 e 21 gennaio, dalle 10 alle 19. Un evento unico che promette di offrire agli appassionati del genere due giornate piene di divertimento e scoperte.

Il 20 e 21 gennaio saranno due giorni all’insegna della passione e dalle condivisione all’interno dei padiglioni della fiera con centinaia di postazioni videogames, dai grandi successi del momento ai classici del passato, decine di autori di fumetti, workshop, conferenze, ring di wrestling con i personaggi più amati del mondo nerd, area K-Pop con eventi e incontri sulla musica coreana, modellismo, aree giochi in scatola e gare cosplay.

Non solo ci saranno sei palchi continuamente animati con incontri, gare, concerti e interviste.

Ma anche un’immensa area mercato per acquistare fumetti, gadget e tutte le memorabilia che affascinano i collezionisti.

Durante l’evento, saranno presenti anche centinaia di cosplayer, che sfileranno tra i visitatori, portando un tocco di magia all’atmosfera dell’evento.

Inoltre, è prevista la partecipazione di 30 fumettisti di fama internazionale, che saranno presenti nella “artist alley”, dove i visitatori potranno incontrarli e scoprire il loro talento artistico.

Ma non è finita, non mancheranno neppure alcuni ospiti molto speciali tra cantanti, attori, doppiatori e creator.

CANTANTI

Sabato 20 gennaio, per la prima volta dopo anni, l’unico e inimitabile Giorgio Vanni tornerà in scena con i Figli di Goku (Paolo, Nick e Marcello) assieme all’Ammiraglio Max per un live davvero ULTRA. Tutti i più grandi successi del re delle sigle animate come Pokémon, Dragon Ball, Detective Conan, Arale, My Hero Academia e tantissimi altri, in un live strepitoso.

Mentre, domenica 21 gennaio, ospite d’onore a Ultracon Cremona sarà Cristina D’Avena, la regina delle sigle animate che ha incantato generazioni e generazioni di bambini con i suoi indimenticabili successi. Cristina interpreterà dal vivo alcune delle sue hit più famose: da Doraemon, Sailor Moon, Rossana, Holly e Benji e moltissime altre indimenticabili canzoni.

LABORATORIO

Sempre domenica 21 gennaio, Giovanni Muciaccia, la grande star della tv per ragazzi, regalerà un imperdibile laboratorio sul palco, al quale potranno partecipare tutti.

ATTORI/ DOPPIATORI

Sabato 20 gennaio, protagonista della fiera sarà Monica Ward, inconfondibile voce di Lisa Simpson ne i Simpson, Lolly nella serie animate Le Superchicche, e tantissimi altri meravigliosi personaggi.

Mentre, domenica 21 gennaio, sarà la volta di Gianluca Iacono, attore, doppiatore e speaker con più di trent’anni d’esperienza. Oltre ad aver prestato la propria voce a Vegeta nell’anime Dragon Ball è conosciutissimo per altri importanti ruoli nel mondo della tv e dell’animazione: da Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e “Masterchef “ a Jason Segel, Marshall Eriksen della celebre sitcom “How I Met Your Mother” ai personaggi anime Roy Mustang (Full Metal Alchemist), e Shota Aizawa (My Hero Academia).

Nello stesso giorno, sarà possibile incontrare anche Lorenzo Scattorin: dopo essersi diplomato presso il Centro Teatro Attivo a Milano, ha iniziato a lavorare come doppiatore e attore teatrale tra Milano, Torino e Roma. Negli anni ha doppiato molti attori di Cinema e televisione. Dal 2012 è anche direttore di doppiaggio e adattatore dialoghista. Lavora in teatro a partire dal 1999. Nel mondo anime è voce tra gli altri di Seto Kaiba in “Yu-Gi-Oh”, Sanji in “One Piece”, Lord Beerus in “Dragon Ball Super”, Allmight in “My Hero Academia”, Kenshiro in “Ken il Guerriero – La Leggenda” (La Pentalogia), Thanatos ne “I Cavalieri Dello Zodiaco – The Lost Canvas”, Ryoma Nagare nel ridoppiaggio di “Getter Robot” e “Shin Getter Robot” e del maestro Iruka in Naruto.

Sia sabato che domenica, ci sarà invece Leonardo Graziano, attore, doppiatore, speaker e presentatore. In attività dal ‘99, ha prestato voce a molti personaggi amati, come il mitico Sheldon Cooper della serie tv The Big Bang Theory, e poi Naruto Uzumaku nella serie anime omonima, Killua Zoldick in Hunter x Hunter e Oliver Hampton ne la serie Le regole del delitto perfetto e molti altri ancora.

CREATOR

Sabato 20 gennaio tornerà a Ultracon uno dei decani di Youtube Italia, il mitico Farenz. Marco Farina nasce a Cremona nel 1981. A 6 anni impugna per la prima volta un joypad e non lo lascia più. Creatore de L’Angolo di Farenz, con i suoi video raggiunge centinaia di migliaia di fan. Grande esperto di videogiochi, ha pubblicato per Limited Edition Books il libro “Press Play on tape”. Sia sabato che domenica ci sarà il grande youtuber e influencer Mattia Ferrari, alias Victorlaszlo88.

BIGLIETTO SINGOLO PREVENDITA ONLINE FINO AL 10 GENNAIO €12

PREVENDITA ONLINE DALL'11 GENNAIO €14

IN CASSA €14

Acquistabili fino alle ore 18

ABBONAMENTO DUE GIORNI

PREVENDITA ONLINE FINO AL 10 GENNAIO €22

PREVENDITA ONLINE DALL'11 GENNAIO €26

IN CASSA €26

Acquistabili fino alle ore 18

BAMBINI FINO A 6 ANNI INGRESSO GRATUITO

INGRESSO GRATUITO PER PERSONE CON DISABILITÀ, ggni persona disabile avrà diritto a un ingresso omaggio per il proprio accompagnatore.

*Il biglietto gratuito è emesso dalle casse dietro presentazione di certificazione idonea