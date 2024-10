A Villa Necchi Campiglio la mostra del libro antico

Milano, 21 ottobre 2024 - Opere di eccezionale rarità e bellezza, come il patrimonio librario della Biblioteca del Castello di Masino a Caravino, saranno in mostra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre a Villa Necchi Campiglio a Milano. In questa location si svolgerà la "Mostra del libro antico e raro", un evento organizzato dal Fai in collaborazione con l'associazione Librai antiquari d'Italia che coinvolgerà le più rinomate librerie antiquarie italiane e internazionali e darà ai visitatori l’opportunità di ammirare e acquistare volumi di grande valore storico e culturale.

Cosa sarà esposto

Negli spazi della villa saranno presenti oltre trenta espositori, che metteranno in mostra manoscritti alle prime edizioni di capolavori della letteratura mondiale, incunaboli, legature artistiche, libri autografati, prime edizioni del Novecento e libri d’artista. Parteciperanno, tra le altre, alcune delle più antiche librerie antiquarie, come la Libreria Pregliasco, fondata a Torino nel 1911, che unisce tradizione e modernità proponendo una selezione che va dagli incunaboli alle edizioni del Novecento, e la Libreria Oreste Gozzini di Firenze, specializzata in libri di diritto e non solo. In occasione della mostra, il Fai intende valorizzare lo straordinario patrimonio librario dei suoi beni, a partire da quello della Biblioteca del Castello di Masino composto da circa 25.000 volumi e notificato dal ministero della Cultura nel 1988 per il suo eccezionale interesse storico e artistico. Preziosi libri in italiano, francese, inglese, tedesco, ebraico, latino e greco, 15.000 dei quali anteriori al 1830. Lo scopo di questa iniziativa è raccontare e far conoscere il valore culturale di questo patrimonio attraverso l'esposizione di alcuni volumi significativi della Biblioteca, che ripercorrono la storia del Piemonte, dei Savoia e della famiglia Valperga, e ne mettono in luce i nessi e gli aspetti collezionistici. Saranno esposti volumi originali affiancati dalle relative riproduzioni anastatiche per la consultazione libera dei visitatori.

Il programma della fiera

Per tutto il fine settimana, sarà possibile conosce le attività, i risultati e i progetti del Fai e dell'Associazione volti alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio librario del Castello. Per un approfondimento, sabato 26 ottobre dalle ore 11 alle 12 si terrà una conferenza dal titolo “Un patrimonio millenario. Dialoghi intorno alla Biblioteca del Castello di Masino”: interverranno Laura Tos, Sara Martinetti, Veronica Ambrosoli, Giovanni Gobbi e Martina Colombi. La mostra sarà anche occasione per sostenere la conservazione e la manutenzione del patrimonio librario della Biblioteca. Durante le giornate dell’evento sarà inoltre possibile visitare gli interni e le collezioni d’arte di Villa Necchi Campiglio, realizzata negli anni ’30, nel cuore di Milano, dall'architetto Piero Portaluppi.

Informazioni utili

Venerdì 25 ottobre, dalle ore 14 alle 19 Sabato 26 ottobre, dalle ore 10 alle 19 Domenica 27 ottobre, dalle ore 10 alle 18 Villa Necchi Campiglio – Via Mozart 14, Milano Biglietti: Ingresso manifestazione: Intero 5 €; Iscritti FAI 4 €; Ingresso manifestazione più visita alla Villa: Intero 18 €; Iscritti FAI 4 €. Programma completo su www.villanecchicampiglio.it